کشف ۸ تن چوب جنگلی دپو شده وغیرمجاز در کردکوی

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ «محمدفرزبود» گفت: در پی اطلاع واصله مبنی بر دپو چوب جنگلی دریکی از روستاهای این شهرستان موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی بالاجاده این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: مأموران بااقدامات تخصصی و پلیسی محل دپوی چوب‌ها در یکی ازنقاط جنگلی یکی از روستاها شناسائی وباهماهنگی مرجع قضائی طی یک عملیات پلیسی درمعیت کارشناسان منابع طبیعی به محل اعزام وحدود ۸تن انواع چوب جنگلی ممنوعه دپو شده کشف‌شد.

سرهنگ فرزبود ادامه داد: دراین رابطه ۳دستگاه تراکتور یک دستگاه جرثقیل که به. صورت غیرمجاز قصد انتقال چوپ هاراداشتند توقیف شدند.

فرمانده انتظامی کردکوی با بیان اینکه متهمان باتشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: منابع طبیعی میراث گذشتگان بوده ومی بایست در حفظ و نگهداری آن بکوشیم. شهروندان هرگونه اخبارامنیتی انتظامی رابا شماره تلفن ۱۱۰به پلیس اطلاع دهند.

