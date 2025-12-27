خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون صنایع دستی کشور:

جنگل‌های هیرکانی؛ بنیان هویت فرهنگی ایران است

جنگل‌های هیرکانی؛ بنیان هویت فرهنگی ایران است
کد خبر : 1733917
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه جنگل‌های هیرکانی صرفاً یک سرمایه طبیعی نیستند، بلکه بنیان هویت فرهنگی ایران به شمار می‌روند، نقش جوامع محلی و صنایع‌دستی را در حفاظت خانواده‌محور و توسعه پایدار این میراث کهن تعیین‌کننده دانست.

به گزارش ایلنا، مریم جلالی در دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس شهرستان نور جنگل‌های هیرکانی را نه صرفاً یک سرمایه طبیعی، بلکه نماد هویت فرهنگی ایران دانست و نقش جوامع محلی و صنایع‌دستی را در حفاظت خانواده‌محور و توسعه پایدار این میراث کهن تعیین‌کننده توصیف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت همگرایی میان حوزه‌های مختلف برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، گفت: روزگار امروز، روزگار همگرایی میان ساحت‌های مختلف است و جنگل هیرکانی صرفاً یک سرمایه طبیعی یا زیبایی‌شناختی نیست، بلکه نماد و نمود سرمایه فرهنگی و هویتی ما به شمار می‌رود.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: نباید از زنان و مردانی غافل شویم که شاید هیچ سمت دولتی یا تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند، اما احترام به زیست‌بوم و حکمت استفاده از طبیعت را به‌خوبی می‌دانند

وی با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در این حکمت بومی افزود: صنایع‌دستی یکی از تجلیات حکمت اقلیم است؛ حکمتی که نگاه نقطه‌ای ندارد و اقتصاد، فرهنگ، دانش و سیاست را در یک پیوستار و پیکره واحد می‌بیند.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی با انتقاد از فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا گفت: خط‌مشی‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بسیار خوبی داریم، اما گاهی مانند پیکره‌ای هستیم که مغز و اندام‌ها سالم هستند، اما شبکه ارتباطی میان آن‌ها دچار اختلال است.

جلالی با تأکید بر لزوم عبور از نگاه‌های مقطعی و توصیفی گفت: بخشی از ما فقط از ظرفیت‌ها تعریف می‌کنیم و بخشی دیگر فقط آسیب‌ها را می‌بینیم آنچه نیاز داریم، نگاهی ریشه‌دار در حکمت ایرانی- اسلامی است که همه را زیر یک چتر می‌بیند.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به نقش جوامع محلی در حفظ میراث طبیعی و فرهنگی خاطرنشان کرد: جوامع محلی، از ترکمن‌ها و تالش‌ها گرفته تا دیگر اقوام ساکن نوار هیرکانی، بدون ادعا این پایه معرفتی و حکمت اقلیم را قرن‌ها حفظ کرده‌اند.

وی توسعه پایدار را درگرو نگاه خانواده محور دانست و گفت: نه نگاه صرفاً فردگرایانه و نه نگاه صرفاً جمع‌گرایانه، بلکه نگاه خانواده‌محور می‌تواند زمینه‌ساز حفظ جنگل هیرکانی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا