معاون صنایع دستی کشور:
جنگلهای هیرکانی؛ بنیان هویت فرهنگی ایران است
معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه جنگلهای هیرکانی صرفاً یک سرمایه طبیعی نیستند، بلکه بنیان هویت فرهنگی ایران به شمار میروند، نقش جوامع محلی و صنایعدستی را در حفاظت خانوادهمحور و توسعه پایدار این میراث کهن تعیینکننده دانست.
به گزارش ایلنا، مریم جلالی در دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس شهرستان نور جنگلهای هیرکانی را نه صرفاً یک سرمایه طبیعی، بلکه نماد هویت فرهنگی ایران دانست و نقش جوامع محلی و صنایعدستی را در حفاظت خانوادهمحور و توسعه پایدار این میراث کهن تعیینکننده توصیف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت همگرایی میان حوزههای مختلف برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی، گفت: روزگار امروز، روزگار همگرایی میان ساحتهای مختلف است و جنگل هیرکانی صرفاً یک سرمایه طبیعی یا زیباییشناختی نیست، بلکه نماد و نمود سرمایه فرهنگی و هویتی ما به شمار میرود.
معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: نباید از زنان و مردانی غافل شویم که شاید هیچ سمت دولتی یا تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند، اما احترام به زیستبوم و حکمت استفاده از طبیعت را بهخوبی میدانند
وی با اشاره به جایگاه صنایعدستی و هنرهای سنتی در این حکمت بومی افزود: صنایعدستی یکی از تجلیات حکمت اقلیم است؛ حکمتی که نگاه نقطهای ندارد و اقتصاد، فرهنگ، دانش و سیاست را در یک پیوستار و پیکره واحد میبیند.
معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی با انتقاد از فاصله میان سیاستگذاری و اجرا گفت: خطمشیها و برنامههای توسعهای بسیار خوبی داریم، اما گاهی مانند پیکرهای هستیم که مغز و اندامها سالم هستند، اما شبکه ارتباطی میان آنها دچار اختلال است.
جلالی با تأکید بر لزوم عبور از نگاههای مقطعی و توصیفی گفت: بخشی از ما فقط از ظرفیتها تعریف میکنیم و بخشی دیگر فقط آسیبها را میبینیم آنچه نیاز داریم، نگاهی ریشهدار در حکمت ایرانی- اسلامی است که همه را زیر یک چتر میبیند.
معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به نقش جوامع محلی در حفظ میراث طبیعی و فرهنگی خاطرنشان کرد: جوامع محلی، از ترکمنها و تالشها گرفته تا دیگر اقوام ساکن نوار هیرکانی، بدون ادعا این پایه معرفتی و حکمت اقلیم را قرنها حفظ کردهاند.
وی توسعه پایدار را درگرو نگاه خانواده محور دانست و گفت: نه نگاه صرفاً فردگرایانه و نه نگاه صرفاً جمعگرایانه، بلکه نگاه خانوادهمحور میتواند زمینهساز حفظ جنگل هیرکانی باشد.