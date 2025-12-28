خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبرداد؛

تصویب چشمه قدمگاه فارس به عنوان اثر طبیعی ملی

کد خبر : 1733911
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، از تصویب ثبت چشمه «قدمگاه» استان فارس به عنوان اثر طبیعی ملی در شورای عالی حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش ایلنا، لیلا تاج گردون با بیان اینکه این چشمه با وجود وسعت محدود، از ارزش بالای تنوع زیستی برخوردار است، اظهار داشت: چشمه قدمگاه زیستگاه هشت گونه ماهی است که شش گونه آن بومی ایران و دو گونه آن اندمیک و منحصر به این زیستگاه محسوب می‌شود و همین ویژگی‌ها مبنای تصمیم‌گیری در شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس افزود: ثبت این چشمه به عنوان اثر طبیعی ملی، ضمن تقویت حفاظت قانونی از زیستگاه، بر نقش مؤثر باورهای فرهنگی و معنوی مردم محلی نیز تأکید دارد؛ باورهایی که در طول سال‌ها به حفظ طبیعی این منطقه کمک کرده‌اند.

تاج گردون با اشاره به رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست گفت: انتخاب و تصویب آثار طبیعی ملی با نگاه هدفمند و بر اساس ارزش‌های واقعی تنوع زیستی انجام می‌شود و چشمه قدمگاه نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی حفاظت محیط زیستی و مشارکت اجتماعی در سطح ملی است.

