به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، طی سال‌های گذشته به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه معدن در استان گلستان، توجه چندانی نشده است و متأسفانه این موضوع باعث شده اشتغال کافی برای جوانان ایجاد نشود. در حال حاضر سرانه درآمد مردم استان نصف میانگین کشور است.

بخش معدن یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد و توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود، اما ماشین‌آلات معدنی فرسوده اند و مشکلات جدی به وجود آورده‌اند. نوسازی و واردات ماشین‌آلات معدنی به یکی از چالش‌های جدی و نگران‌کننده این حوزه تبدیل شده است.

فرسودگی ماشین‌آلات معدنی بهره‌وری معادن را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد و برخی واحدهای تولیدی را در آستانه توقف فعالیت قرار داده است. این وضعیت پیامدهای متعددی به همراه دارد؛ از افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری گرفته تا کاهش سرعت استخراج، افت کیفیت عملیات و بالا رفتن احتمال بروز حوادث کاری.

این عوامل در نهایت هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری معادن را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. در این شرایط، رفع محدودیت‌های واردات، تسهیل فرآیند نوسازی ناوگان و ایجاد مشوق‌های حمایتی می‌تواند نقش مهمی در احیای توان تولیدی معادن ایفا کند.

بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های نوین معدنی به دنبال افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها هستند. فعالان این حوزه در ایران امیدوارند تصمیم‌گیران با بازنگری در سیاست‌های موجود، مسیر نوسازی ماشین‌آلات معدنی را هموار کنند تا این بخش مهم اقتصادی بتواند نقش واقعی خود را در رشد و توسعه کشور ایفا کند.

مدیر اجرایی خانه معدن گلستان در گفت وگو با ایلنا گفت: محدودیت در نوسازی و واردات ماشین‌آلات معدنی؛ چالشی جدی برای معادن است. استفاده ناگزیر از ماشین‌آلات فرسوده، پیامدهای قابل توجهی برای معادن به همراه دارد.

حسین طلوعیان ادامه داد: فعالیت بسیاری از معادن که در قالب مجوز برداشت اداره می‌شوند عملاً امکان بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی دولت در زمینه نوسازی و واردات ماشین‌آلات را محدود کرده است.

وی افزود: استفاده ناگزیر از ماشین‌آلات فرسوده، پیامدهای قابل توجهی برای معادن به همراه دارد؛ از افزایش مصرف سوخت و بالا رفتن هزینه‌های استخراج گرفته تا افزایش استهلاک تجهیزات، کاهش بهره‌وری و افت سطح ایمنی عملیات معدنی. این شرایط نه‌تنها هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، بلکه توان رقابتی معادن را نیز کاهش می‌دهد.

طلوعیان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی اظهار داشت: صدور پروانه بهره‌برداری برای معادن بزرگ شن و ماسه می‌تواند مبنایی شفاف و قانونی برای نوسازی ناوگان معدنی فراهم کند و زمینه کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و ارتقای استانداردهای ایمنی را در سطح ملی به همراه داشته باشد.

مدیر اجرایی خانه معدن گلستان یکی از چالش‌های مهم این حوزه را ابهام و تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی عنوان کرد. این تداخل‌ها باعث کندی روند صدور مجوزها، طولانی شدن فرآیندهای اداری و ایجاد سردرگمی برای بهره‌برداران شده است.

وی تأکید کرد: برای رفع این مشکلات، لازم است تقسیم کار ملی و استانی در حوزه معدن شفاف‌سازی شود و دستگاه‌های مرتبط با یک رویکرد واحد و هماهنگ عمل کنند تا مسیر نوسازی و توسعه معادن هموار شود.

