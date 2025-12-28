خط انتقال آب سد سلمان فارسی به مناطق جنوب فارس دوباره شکست

به گزارش ایلنا، یعقوب میرزایی قیری اعلام کرد: در پی شکستگی دوباره خط انتقال سد سلمان، مجموعه‌ای از اقدامات فوری برای تداوم تامین آب شرب شهروندان با حداقل وقفه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته و در حال اجرا افزود: اتصال مجدد چاه شهرداری و چاه دانشکده علوم پزشکی گراش به شبکه توزیع آب شهر انجام شده و مدیریت خروجی مخازن ذخیره شهری برای استفاده بهینه در حال اجراست.

فرماندار گراش ادامه داد: با هماهنگی شرکت آبفا استان تجهیزات مورد نیاز برای ورود سریع چاه شماره ۱۵ به مدار بهره‌برداری در حال تأمین و ارسال است.

وی از پیگیری مستمر موضوع با دفتر مدیریت بحران استانداری و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خبر داد و گفت: شرکت آبفا در این شرایط در آماده‌ باش کامل قرار دارد تا فرایند رفع مشکل با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران گراش، همچنین در تماس تلفنی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس، ضمن پیگیری آخرین وضعیت شکستگی دوباره خط انتقال آب، بر ضرورت تسریع در رفع مشکل و پاسخگویی به دغدغه‌های مردم تاکید کرد.

وی افزود: این حادثه موجب نگرانی و نارضایتی شهروندان شده و انتظار می‌رود شرکت آب و فاضلاب با بسیج امکانات و نیروهای فنی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ترمیم کامل خط و تامین پایدار آب اقدام کند.