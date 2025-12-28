به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول بابایان، در مراسم افتتاحیه این جشنواره با تأکید بر جایگاه هنرهای نمایشی در ارتقای آگاهی اجتماعی، اظهار داشت: تئاتر به‌عنوان زبانی تأثیرگذار، نقش مهمی در انتقال مفاهیم عمیق انسانی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کند و می‌تواند بستری مؤثر برای ترویج ارزش‌های دینی، اخلاقی و تربیتی باشد.

وی با اشاره به پیشینه غنی هنرهای نمایشی در فرهنگ ایرانی افزود: نمایش‌های سنتی همچون تعزیه‌خوانی و پرده‌خوانی، ریشه در باورها و آیین‌های مذهبی مردم داشته و در طول تاریخ، ابزاری مؤثر برای تبیین مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی بوده‌اند.

بابایان همچنین حضور فعال هنرمندان دارای معلولیت در این جشنواره را نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند این قشر دانست و بر حمایت مستمر بهزیستی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

