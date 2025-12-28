خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل بهزیستی استان خبرداد:

درخشش ۱۵ اثر از هنرمندان دارای معلولیت آذربایجان‌غربی در هشتمین جشنواره «طلوع»

درخشش ۱۵ اثر از هنرمندان دارای معلولیت آذربایجان‌غربی در هشتمین جشنواره «طلوع»
کد خبر : 1733887
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی گفت:هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت با حضور پررنگ هنرمندان آذربایجان‌غربی برگزار شد و ۱۵ اثر نمایشی از این استان توانست توجه مخاطبان و داوران را به خود جلب کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول بابایان، در مراسم افتتاحیه  این جشنواره با تأکید بر جایگاه هنرهای نمایشی در ارتقای آگاهی اجتماعی، اظهار داشت: تئاتر به‌عنوان زبانی تأثیرگذار، نقش مهمی در انتقال مفاهیم عمیق انسانی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کند و می‌تواند بستری مؤثر برای ترویج ارزش‌های دینی، اخلاقی و تربیتی باشد.

وی با اشاره به پیشینه غنی هنرهای نمایشی در فرهنگ ایرانی افزود: نمایش‌های سنتی همچون تعزیه‌خوانی و پرده‌خوانی، ریشه در باورها و آیین‌های مذهبی مردم داشته و در طول تاریخ، ابزاری مؤثر برای تبیین مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی بوده‌اند.

بابایان همچنین حضور فعال هنرمندان دارای معلولیت در این جشنواره را نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند این قشر دانست و بر حمایت مستمر بهزیستی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا