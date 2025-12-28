مدارس شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان به دلیل بارش برف و لغزندگی معابر فعالیت آموزشی مدارس و کودکستان‌ها در شهرستان کوهرنگ امروز یکشنبه ۷ دی ماه به صورت غیرحضوری است.

این اطلاعیه می‌افزاید: همچنین فعالیت آموزشی در شهرستان‌های اردل، کیار ، فارسان و منطقه لاران با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود. همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است: امتحانات نهایی راس ساعت مقرر برگزار می‌گردد و زمان امتحانات داخلی ازسوی آموزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/