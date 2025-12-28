خبرگزاری کار ایران
مدارس شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد

بنا به اطلاعیه مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری مدارس شهرستان کوهرنگ روز یکشنبه هفتم دی‌ماه غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان به دلیل بارش برف و لغزندگی معابر فعالیت آموزشی مدارس و کودکستان‌ها در شهرستان کوهرنگ امروز یکشنبه ۷ دی ماه به صورت غیرحضوری است.

این اطلاعیه می‌افزاید: همچنین فعالیت آموزشی در شهرستان‌های اردل، کیار ، فارسان و منطقه لاران با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است: امتحانات نهایی راس ساعت مقرر برگزار می‌گردد و زمان امتحانات داخلی ازسوی آموزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود.

 

