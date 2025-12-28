به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز و جانشین اول استاندار در ستاد بحران، از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۸ در استان خبر داد و نسبت به فعالیت سامانه بارشی و سرد در روزهای پیش‌رو هشدار داد.

فلاح‌نژاد با اشاره به هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۸ اداره‌کل هواشناسی استان البرز، اظهار کرد: بر اساس این هشدار که مورخ ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ صادر شده و مطابق با تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی، فعالیت یک سامانه تندری و سرد در منطقه البرز مرکزی پیش‌بینی شده است که پیامدهای قابل‌توجهی برای استان به همراه خواهد داشت.

وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، از روز یکشنبه هفتم دی‌ماه تا روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه، در برخی ساعات شاهد رگبار باران و برف، مه‌آلودگی، یخبندان و در پاره‌ای از نقاط استان وزش باد شدید خواهیم بود که لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستانی نسبت به این شرایط آمادگی کامل داشته باشند.

جانشین اول استاندار در ستاد بحران استان البرز ادامه داد: در انتهای فعالیت این سامانه بارشی، به‌ویژه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کاهش محسوس دما به میزان ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و یخبندان فراگیر در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود.

فلاح‌نژاد با تشریح نوع مخاطرات این سامانه گفت: رگبار باران و برف، کاهش محسوس دما، یخبندان فراگیر استانی، وزش باد شدید و در ارتفاعات استان، کولاک برف از جمله مخاطرات اصلی این سامانه جوی به شمار می‌رود.

وی در ادامه به آثار و پیامدهای احتمالی این شرایط جوی اشاره کرد و افزود: اختلال در تردد معابر عمومی، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش میدان دید، جاری شدن روان‌آب، ریزش سنگ و سقوط واریزه در محورهای کوهستانی و همچنین وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت از جمله اثرات احتمالی این سامانه خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و حتماً خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند. به‌ویژه تردد در جاده‌ها و مناطق کوهستانی باید با نهایت تدبیر و احتیاط انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها و همچنین آمادگی کامل عوامل راهداری برای انجام عملیات برف‌روبی در مناطق سردسیر باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

فلاح‌نژاد ضمن اینکه از شهروندان خواست از انجام فعالیت‌های کوهنوردی در این بازه زمانی خودداری کنند، گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از توصیه‌های جدی مدیریت بحران مطرح است و لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی در ادامه بر ضرورت اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها تأکید کرد و افزود: وزش باد شدید می‌تواند خساراتی به این سازه‌ها وارد کند، از این‌رو بررسی و ایمن‌سازی آن‌ها ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در پایان با بیان اینکه آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تمامی فرمانداران، مدیران کل، مدیران عامل و رؤسای دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند ضمن هماهنگی کامل، تمهیدات لازم را برای مواجهه با این شرایط جوی اتخاذ کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/