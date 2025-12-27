جوانان استان مرکزی مشارکت 25 درصدی در اهداء خون داشتند

به گزارش ایلنا، ریتا ظهیری افزود: میزان مراجعه مردم به پایگاه‌های انتقال خون استان مرکزی در 9 ماهه نخست سال 1404، به 38 هزار و 212 نفر رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 36 هزار و 578 نفر بود. این میزان افزایش رشد 4.4 درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، 31 هزار و 857 نفر موفق به اهداء خون شدند که نسبت به سال گذشته رشد 5.9 درصدی داشته است. از این تعداد، 8882 نفر را جوانان تشکیل می‌دهند که آمار بسیار امیدوارکننده‌ای برای آینده ذخایر خون استان محسوب می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی به مشارکت بانوان در اهداء خون اشاره کرده و اظهار داشت: از مجموع اهداءکنندگان، 2017 نفر بانوان هستند که معادل 6.3 درصد کل اهداءکنندگان است و نشان می‌دهد، این میزان نسبت به سال گذشته حدود 0.5 درصد افزایش یافته و از میانگین کشوری بالاتر است.

ظهیری بر ضرورت افزایش اهداءکنندگان زن در فرایند اهدای خون تأکید داشته و تصریح کرد: با وجود این آمار مطلوب، همچنان نیاز است مشارکت بانوان در اهداء خون افزایش یابد، چرا که زنان نیز همانند مردان در معرض حوادث، بیماری‌ها و سوانح قرار دارند و حتی به دلیل بارداری و زایمان، نیاز بیشتری به خون دارند.

وی بیان داشت: یکی از اهداف مهم سازمان انتقال خون، افزایش اهداءکنندگان مستمر است. اهداءکنندگان مستمر افرادی هستند که حداقل 2 بار در سال خون اهداء می‌کنند. در 9 ماهه نخست سال جاری، 17 هزار و 331 نفر معادل 53.3 درصد اهداءکنندگان، مستمر بوده‌اند که نسبت به سال گذشته 1.1 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی به تعداد اهداءکنندگان خون اولی در استان اشاره داشته و تأکید کرد: در 9 ماهه نخست سال جاری 5192 نفر برای نخستین بار خون اهداء کرده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته و 16.3 درصد کل اهداءکنندگان را شامل می‌شود.

ظهیری ابراز داشت: نیاز خون بیمارستان‌های استان به طور کامل تأمین شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون، 100 درصد درخواست‌های بیمارستان‌های سطح استان تأمین شده و علاوه بر آن، 8171 واحد خون نیز به شبکه ملی خون‌رسانی کشور تحویل داده شده است.

وضعیت ذخایر خون استان مرکزی را قابل قبول دانسته و در این خصوص اضافه کرد: هم‌اکنون ذخیره خون این استان 7.9 روز است. اما با توجه به فصل سرما، بارش‌ها و تعطیلی‌های احتمالی، نیاز است ذخایر خون به سطح مطلوب‌تری برسد. این موضوع ضرورت اهداء خون را صدچندان می‌کند.

