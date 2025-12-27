فرماندار مراغه درگذشت

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امینیان یک سال قبل و در ۲۵ آذر ماه سال گذشته به عنوان فرماندار جدید مراغه از سوی وزیر کشور منصوب و معرفی شده بود.

وی از مدیران اجرایی باسابقه آذربایجان شرقی بود که عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیات مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی، معاونت فرمانداری شهرستان کلیبر و فرمانداری خداآفرین و فرماندار هشترود از جمله سوابق کاری او بود.

امینیان متولد سال ۱۳۴۹ و دارای یک فرزند است.

انتهای پیام/