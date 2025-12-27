خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار مراغه درگذشت

فرماندار مراغه درگذشت
کد خبر : 1733770
لینک کوتاه کپی شد.

«امین امینیان»، فرماندار شهرستان ویژه مراغه در آذربایجان شرقی دقایقی قبل بر اثر ایست قلبی درگذشت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امینیان یک سال قبل و در ۲۵ آذر ماه سال گذشته به عنوان فرماندار جدید مراغه از سوی وزیر کشور منصوب و معرفی شده بود.

وی از مدیران اجرایی باسابقه آذربایجان شرقی بود که عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیات مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی، معاونت فرمانداری شهرستان کلیبر و فرمانداری خداآفرین و فرماندار هشترود از جمله سوابق کاری او بود.

امینیان متولد سال ۱۳۴۹ و دارای یک فرزند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا