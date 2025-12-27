خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری خبر داد:

پرداخت یارانه نانوایان استان مرکزی تا پایان خرداد ماه

پرداخت یارانه نانوایان استان مرکزی تا پایان خرداد ماه
کد خبر : 1733765
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: یارانه نانوایان تا پایان خرداد ماه سال جاری پرداخت شده و هرگونه تأخیر نیز تسویه شده است. از تیر ماه سال جاری با تغییر قیمت نان، مقرر شد یارانه‌ها به شکل جدیدی اعمال شود تا هم شفافیت ایجاد شود و هم گلایه‌های نانوایان کاهش یابد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا گودرزی افزود: در حالی که استان مرکزی پیشنهاد اصلاح قیمت و حذف یارانه را ارائه داده بود، اما در جمع‌بندی ستاد ملی تصمیم گرفته شد قیمت نان در مراکز استان‌ها 52 درصد و در سایر شهرستان‌ها 42 درصد افزایش یابد و دولت همچنان یارانه پرداخت کند.

وی ادامه داد: این افزایش قیمت مورد اعتراض نانوایان بود زیرا آنالیز قیمتی استان‌ها بالاتر از رقم مصوب بود. بر این اساس تصمیمات لازم مبنی بر اینکه یارانه نانوایان تا پایان خرداد ماه سال جاری پرداخت شود، اتخاذ شد. در این راستا هرگونه تأخیر در پرداخت یارانه‌ها نیز تسویه شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به تأخیر در پرداخت یارانه‌ها اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای تأمین منابع صادر و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با همکاری بانک مرکزی ردیف اعتباری لازم را پیش‌بینی کند.

گودرزی از همراهی نانوایان در این فرایند قدردانی داشته و در این رابطه تصریح کرد: نانوایان زحمتکش در کنار مردم و کشور ایستاده‌اند و حق با آنان است. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، پرداخت یارانه‌ها بدون تأخیر انجام شود تا بیش از این شرمنده قشر نانوایان نشویم.

وی بر همراهی و همگامی نانوایان در شرایط سخت اقتصادی اشاره کرده و بیان داشت: نانوایان در شرایط سخت اقتصادی و در جریان افزایش هزینه‌ها همچنان به وظیفه خود در تأمین نان مردم پایبند بوده‌اند و این همراهی ارزشمند باید با حمایت‌های جدی‌تر دولت پاسخ داده شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تأکید کرد: نان به عنوان کالای اساسی در سبد خانوار جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه اختلال در تأمین یا قیمت آن می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. دولت موظف است با برنامه‌ریزی دقیق، منابع لازم برای پرداخت یارانه را به موقع تأمین کند.

گودرزی به اقداماتی که از سوی دولت در ارتباط با مرتفع کردن مشکلات نانوایان در دست اجرای است اشاره کرده و ابراز داشت: پیگیری‌های مستمر از سوی استانداری و وزارتخانه‌های مرتبط ادامه دارد و تلاش می‌شود تا نانوایان در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند و مردم نیز نان را با قیمت مصوب و کیفیت مناسب دریافت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا