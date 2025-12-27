سد هایقر استان فارس به عنوان سازه بتن برتر معرفی شد

به گزارش ایلنا، سد مخزنی هایقر، به عنوان یکی از پروژه‌های بتن برتر معرفی و با اعطای لوح و تندیس از سیاوش بدری، مدیرعامل این شرکت، قدردانی و تجلیل شد.

برپایه این گزارش، در همایش سالیانه انجمن علمی بین‌المللی بتن (ACI) شاخه ایران و کنفرانس تخصصی «بتن و زلزله» مرکز تحقیقات بتن ایران (متب)، دو پروژه شاخص عمرانی اجراشده توسط مجموعه هلدینگ تخصصی نیرو، به‌عنوان پروژه‌های منتخب عمرانی کشور معرفی شد که یکی از این پروژه‌ها، سد هایقر بود.

در این رویداد علمی–تخصصی، پروژه سد مخزنی هایقر با بتن غلطکی (RCC)، اجراشده توسط هلدینگ نیرو به دلیل برخورداری از ویژگی‌های ممتاز فنی، کیفیت بالای اجرا و بهره‌گیری از نوآوری‌های مهندسی، به عنوان پروژه برتر معرفی و از سیاوش بدری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، با اهدای لوح قدردانی شد.

پروژه سد مخزنی هایقر با استفاده از فناوری بتن غلطکی (RCC)، به‌عنوان یکی از پروژه‌های نوآورانه در حوزه سازه‌های آبی، توان فنی و اجرایی مجموعه‌های تابعه هلدینگ تخصصی نیرو را در بهره‌گیری از روش‌های نوین ساخت و مدیریت پروژه‌های بزرگ عمرانی به نمایش گذاشته است.

انتهای پیام/