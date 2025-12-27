به گزارش ایلنا، براساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، نسبت به سال گذشته هفت نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز به این فهرست اضافه شده‌اند و دانشگاه شیراز جایگاه برجسته‌ای در میان دانشگاه‌های پیشرو کشور در زمینه پژوهش‌های پراستناد علوم انسانی دارد.

در میان این اعضای هیئت‌علمی، دکتر اصغر میرفردی، دکتر بیژن خواجه نوری و دکتر خلیل‌اله سردارنیا در حوزه جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، دکتر راضیه شیخ‌الاسلامی، دکتر فرهاد خرمایی و دکتر محبوبه فولادچنگ در حوزه روان‌شناسی، و دکتر رحمت‌اله مرزوقی، دکتر قاسم سلیمی و دکتر مهدی محمدی در علوم تربیتی فعالیت دارند. همچنین دکتر سعید حسام‌پور در زمینه زبان و ادبیات، دکتر فضل‌الله فروغی در حوزه حقوق و دکتر عباس عباسی، دکتر غلامحسین مهدوی، دکتر محمدحسین ستایش و دکتر محمد نمازی در حوزه کسب‌وکار، مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی از پژوهشگران پراستناد دانشگاه شیراز هستند.

این موفقیت نشان‌دهنده پیشرفت علمی و استنادپذیری بین‌المللی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز و تأثیرگذاری آن‌ها در توسعه علوم انسانی کشور است.

