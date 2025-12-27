خبرگزاری کار ایران
۱۵ عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در جمع پژوهشگران پراستناد علوم انسانی ایران

۱۵ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در فهرست پژوهشگران پراستناد حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، براساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، نسبت به سال گذشته هفت نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز به این فهرست اضافه شده‌اند و دانشگاه شیراز جایگاه برجسته‌ای در میان دانشگاه‌های پیشرو کشور در زمینه پژوهش‌های پراستناد علوم انسانی دارد.

در میان این اعضای هیئت‌علمی، دکتر اصغر میرفردی، دکتر بیژن خواجه نوری و دکتر خلیل‌اله سردارنیا در حوزه جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، دکتر راضیه شیخ‌الاسلامی، دکتر فرهاد خرمایی و دکتر محبوبه فولادچنگ در حوزه روان‌شناسی، و دکتر رحمت‌اله مرزوقی، دکتر قاسم سلیمی و دکتر مهدی محمدی در علوم تربیتی فعالیت دارند. همچنین دکتر سعید حسام‌پور در زمینه زبان و ادبیات، دکتر فضل‌الله فروغی در حوزه حقوق و دکتر عباس عباسی، دکتر غلامحسین مهدوی، دکتر محمدحسین ستایش و دکتر محمد نمازی در حوزه کسب‌وکار، مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی از پژوهشگران پراستناد دانشگاه شیراز هستند.

این موفقیت نشان‌دهنده پیشرفت علمی و استنادپذیری بین‌المللی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز و تأثیرگذاری آن‌ها در توسعه علوم انسانی کشور است.

