خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع 20 هزار بخاری راندمان بالا بین مددجویان نهادهای حمایتی

توزیع 20 هزار بخاری راندمان بالا بین مددجویان نهادهای حمایتی
کد خبر : 1733698
لینک کوتاه کپی شد.

آئین اجرای طرح جایگزینی 20 هزار بخاری راندمان بالا و توزیع رایگان آن بین مددجویان نهادهای حمایتی با سرمایه‌گذاری 6 هزار میلیارد ریالی شرکت گاز استان قزوین امروز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در شرکت گاز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آئین اجرای طرح جایگزینی 20 هزار بخاری راندمان بالا و توزیع رایگان آن بین مددجویان نهادهای حمایتی با سرمایه‌گذاری 6 هزار میلیارد ریالی شرکت گاز استان قزوین، صبح امروز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در شرکت گاز برگزار شد.

همچنین امروز آئین انعقاد تفاهم‌نامه اجرای طرح لوله‌کشی رایگان گاز داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و بهزیستی استان با تخصیص 50 میلیارد ریال اعتبار و در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گاز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری صبح امروز در شرکت گاز استان قزوین برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا