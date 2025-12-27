توزیع 20 هزار بخاری راندمان بالا بین مددجویان نهادهای حمایتی
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آئین اجرای طرح جایگزینی 20 هزار بخاری راندمان بالا و توزیع رایگان آن بین مددجویان نهادهای حمایتی با سرمایهگذاری 6 هزار میلیارد ریالی شرکت گاز استان قزوین، صبح امروز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در شرکت گاز برگزار شد.
همچنین امروز آئین انعقاد تفاهمنامه اجرای طرح لولهکشی رایگان گاز داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) و بهزیستی استان با تخصیص 50 میلیارد ریال اعتبار و در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی شرکت گاز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری صبح امروز در شرکت گاز استان قزوین برگزار شد.