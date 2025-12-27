استاندار هرمزگان مطرح کرد؛
تقویت زیرساختهای درمانی هرمزگان با مشارکت دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی +فیلم
در ادامه اجرای نهضت سلامت در هرمزگان، مجموعهای از تجهیزات تشخیصی و درمانی با هدف ارتقای کیفیت خدمات پزشکی، کاهش کمبودها و توزیع عادلانه امکانات درمانی، با مشارکت دستگاههای اجرایی، بنگاههای اقتصادی و نهادهای مردمی به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی، شنبه ششم دیماه، در آیین تحویل تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، اظهار کرد: در راستای ادامه نهضت سلامت، امروز ۳۵ دستگاه تجهیزات تشخیصی و درمانی به مجموعه امکانات دانشگاه علوم پزشکی استان افزوده میشود که گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات درمانی است.
وی با اشاره به مشارکت مؤثر صنایع و نهادهای اقتصادی در این مسیر افزود: این تجهیزات با همکاری نفت بندرعباس، اتاق بازرگانی هرمزگان و انجمن حمایت از بیماران تأمین شده و نشاندهنده همافزایی مطلوب میان بخش دولتی، بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد در حوزه سلامت است.
استاندار هرمزگان «نهضت سلامت» را یکی از ضروریترین نهضتهای توسعهای استان دانست و تصریح کرد: این حرکت در کنار سایر برنامههای تحولی استان آغاز شده و با هدف رسیدن به وضعیت متعادل در حوزه تجهیزات، زیرساختهای درمانی و سایر نیازهای اساسی حوزه سلامت، با قوت ادامه خواهد داشت.
آشوری تازیانی با بیان اینکه توزیع این تجهیزات به بهبود خدمات درمانی در سراسر استان کمک میکند، گفت: این تجهیزات نهتنها موجب ارتقای سطح خدمات به مردم هرمزگان میشود، بلکه پاسخگوی بخشی از نیازهای درمانی مراجعان از استانهای همجوار نیز خواهد بود.
وی همچنین از امضای تفاهمنامه ساخت آمبولانس دریایی خبر داد و افزود: با مشارکت انجمن حمایت از بیماران، تفاهمنامهای برای تأمین آمبولانس دریایی منعقد میشود که اولویت آن جزیره هرمز است و این اقدام نقش مهمی در ارتقای خدمات فوریتهای پزشکی در مناطق جزیرهای خواهد داشت.
استاندار هرمزگان با اشاره به تداوم این روند در هفتههای آینده بیان کرد: طی دو هفته آینده نیز با تکمیل و تأمین بخشی دیگر از تجهیزات، این مسیر ادامه خواهد یافت و مجموعهای از خدمات ارزشمند با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، انجمنها، سازمانهای مردمنهاد و خیرین در حوزه سلامت رقم خواهد خورد.
آشوری تازیانی در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و فعالان حوزه سلامت خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار این اقدامات و پیگیریهای انجامشده، به شرایطی متعادلتر در ارائه خدمات درمانی برسیم و خدماتی در شأن مردم شریف هرمزگان که شایسته بهترینها هستند، ارائه شود.