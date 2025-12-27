بارگذاری صنعت فراتر از توان اکولوژیک اصفهان است

به گزارش ایلنا از اصفهان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به همراه معاون محیط زیست انسانی و فرماندار شهرستان مبارکه و جمعی از مسئولان، از وضعیت زیست‌محیطی واحدهای صنعتی مهم شهرستان مبارکه از جمله شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ و شرکت سیمان سپاهان بازدید کردند.

این بازدید در راستای پایش مستمر واحدهای صنعتی و رفع معضلات زیست‌محیطی انجام شد و طی آن، مدیرکل و هیئت همراه از اقدامات زیست‌محیطی به عمل آمده در بخش تولید این واحدها بازدید کردند و در جلسه‌ای با مسئولان مربوطه، در خصوص الزامات زیست‌محیطی و انتظارات محیط زیست به بحث و تبادل نظر پرداختند.

داریوش گل علیزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این بازدید ضمن تأکید بر رعایت مستمر و مداوم تمهیدات زیست‌محیطی جهت جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها، بر الزام انجام مسئولیت اجتماعی واحدها در قبال تخریب محیط زیست و انتشار گاز دی‌اکسید کربن (CO2) تاکید کرد.

وی تصریح کرد: بارگذاری صنعت در استان اصفهان بیش از توان اکولوژیک و آستانه تحمل زیست‌محیطی استان بوده و با توجه به آلودگی تجمعی به وجود آمده، باید استانداردهای زیست‌محیطی منطقه‌ای تدوین و ابلاغ شود.

گل‌علیزاده آلودگی هوا را صرفاً به خروجی دودکش‌های صنایع محدود ندانست و اثرات مضر زیست‌محیطی بارگذاری ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان، ناشی از تردد و حمل و نقل خودروهای سبک و سنگین و افزایش مصرف انرژی را نیز به استقرار صنایع در استان نسبت داد.

وی گفت: از جمله فعالیت‌های مورد انتظار برای تحقق مسئولیت اجتماعی این واحدها، می‌توان به احداث نیروگاه‌های خورشیدی، مشارکت در طرح‌های آموزش همگانی محیط زیست، کاشت گیاهان کم‌آب و سازگار با اقلیم منطقه و مشارکت در حفاظت حیات وحش مناطق تحت مدیریت محیط زیست اشاره کرد.

