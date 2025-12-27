دستگیری قاتل جوان ۱۹ ساله در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، ‌سردار حسین بساطی اظهار کرد: حدود ۲ هفته قبل در پی اعلام خبری مبنی بر درگیری در یکی از تفرجگاه‌های شهر اصفهان که منجر به قتل جوان ۱۹ ساله‌ای شد، بلافاصله کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود: با حضور کاراگاهان و انجام بررسی‌های میدانی مشخص شد جوان ۱۹ ساله‌ای طی یک درگیری، پس از اصابت ضربه چاقو به قفسه سینه به بیمارستان منتقل که بر اثر شدت آسیب و جراحات وارده فوت می‌کند.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات دقیق میدانی، کارآگاهان موفق شدند عامل اصلی این درگیری را در شهر اصفهان شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کنند.

سردار بساطی خاطرنشان کرد: متهم ۱۸ ساله در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات شخصی با مقتول اقرار که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

