به گزارش ایلنا از اصفهان، ابراهیم معتمدی پیش از ظهر شنبه در دویست و ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی استان، با ارائه گزارشی از روند آماده‌سازی انتخابات شوراهای شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه سال آینده، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی انتخابات در سه بخش «پیش از انتخابات»، «روز انتخابات» و «پس از انتخابات» تعریف و در حال اجراست.

وی با بیان اینکه کمیته‌های پشتیبانی، فناوری، امنیتی، آموزشی و اجرایی با محوریت معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری فعالیت خود را از حدود سه ماه گذشته آغاز کرده‌اند، افزود: طی این مدت تاکنون ۷۵ جلسه در سطح شهرستان‌های مختلف استان با هدف هماهنگی و بررسی الزامات اجرایی انتخابات برگزار شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با اشاره به ماده ۹۰ قانون انتخابات، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نیمه‌دولتی و حاکمیتی در پشتیبانی مالی و لجستیکی انتخابات تأکید کرد و گفت: تأمین فضاهای مورد نیاز و امکانات اجرایی از جمله وظایف دستگاه‌هاست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز موظف به پشتیبانی مالی و لجستیکی در این زمینه هستند.

معتمدی یکی از ویژگی‌های مهم این دوره از انتخابات را برگزاری آن به صورت کاملاً الکترونیکی دانست و تصریح کرد: تمامی تمهیدات امنیتی، حفاظتی و پدافندی برای برگزاری ایمن و بدون مشکل انتخابات الکترونیکی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به برآوردهای مالی انجام‌شده برای برگزاری انتخابات، اظهار داشت: بر اساس تجربیات دوره‌های گذشته و با لحاظ نرخ تورم، هزینه‌هایی در حوزه پذیرایی، آموزش عوامل اجرایی، حمل‌ونقل، تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای پیش‌بینی شده که بخشی از این هزینه‌ها از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه‌وبودجه تأمین می‌شود و مابقی نیز باید با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود برای برگزاری انتخابات شوراها در استان اصفهان حدود ۲ میلیون نفر-ساعت کار صرف شود، ابراز امیدواری کرد: با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت عمومی مردم، انتخابات شوراهای شهر و روستا با حضور حداکثری و در شأن مردم استان اصفهان برگزار شود.

