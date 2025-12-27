توقیف موتور تریل 250 سیسی قاچاق در قزوین
جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت تریل کی تی ام 250 سیسی قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال از یک منزل مسکونی در شهر قزوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علیاصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدراستان در بازدید از یک منزل مسکونی در شهر قزوین، یک دستگاه موتورسیکلت تریل غیرمجاز را مورد بررسی قراردادند.
وی افزود: در بررسیهای صورتگرفته مشخص شد، موتورسیکلت فوق از نوع کی تی ام 250 سیسی بوده و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی است و بهصورت قاچاق وارد کشور شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان استان با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ جمالی با اشاره به ارزش 4 میلیارد ریالی این وسیله قاچاق، از شهروندان خواست: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اخبار و اطلاعات مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 گزارش دهند.