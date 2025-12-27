عدالت و شفافیت اولویت اصلی در انتخابات است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز،فرماندار شیراز با اشاره به اهمیت انتخابات و مشارکت مردم در سرنوشت خود، بر برگزاری انتخاباتی سالم، عادلانه و شفاف تأکید کرد.

سید علاالدین کراماتی در جمع معتمدین، روحانیون و شهروندان حاضر در نشست انتخاباتی،گفت: همه اقدامات مربوط به انتخابات با نظارت دقیق و تأیید نهادهای مسئول انجام می‌شود و مردم می‌توانند آرای خود را با اطمینان در صندوق‌ها بیندازند.

فرماندار شیراز افزود: این نشست فرصتی است انتخاباتی درخور و در تراز نظام جمهوری اسلامی برگزار شود.

کراماتی با یادآوری دستاوردهای انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ به ثمر نشست تا مردم خود در امور مربوط به زندگی و سرنوشت خویش تصمیم‌گیری کنند و انتخابات یکی از مهم‌ترین نمادهای این مشارکت است. انتخاب و گزینش مختص انسان است و انسان تنها موجودی است که می‌تواند با اختیار خود تصمیم بگیرد، بنابراین ضروری است در این انتخابات نیز گام‌ها عادلانه و منصفانه برداشته شود.

وی عدالت را بالاترین ارزش انسانی دانست و افزود: رعایت عدالت و مساوات در انتخابات موجب آسودگی خاطر همگان خواهد شد.

فرماندار شیراز از معتمدین و اعضای هیئت‌های اجرایی خواست که با رعایت انصاف و مساوات، انتخابات را به‌صورت سالم و شفاف برگزار کنند.

کراماتی با اشاره به تجربه ۴۰ ساله انقلاب تأکید کرد: بسیاری از کسانی که پیش از این انتخابات را برگزار کردند، دیگر در میان ما نیستند، اما مسئولان حاضر باید بر اساس عدالت و انصاف عمل کنند و هرگونه تصمیم‌گیری عادلانه، استمرار و پیشرفت انقلاب را تضمین خواهد کرد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در این برهه نیازمند حمایت، همراهی و پشتیبانی ملت است و هرگونه حرکت عادلانه و منصفانه در برگزاری انتخابات، نقشی مؤثر در حفظ و ارتقای نظام خواهد داشت.

فرماندار شیراز افزود: انقلاب ایران در عصری شکل گرفت که ارزش‌های انسانی در سایه مکاتب غربی رنگ باخته بود و این انقلاب با هدف حفظ همزمان دنیا و آخرت انسان‌ها شکل گرفت.

کراماتی تأکید کرد: اجرای انتخابات سالم و شفاف وظیفه‌ای انسانی و دینی است و هیچ چیزی بالاتر از عدالت نیست.

وی یادآور شد: کسانی که در شرایط ناعادلانه پیروز می‌شوند، شرمسار خود خواهند بود و رعایت مساوات و انصاف، هم در دنیا و هم در آخرت نتیجه‌بخش خواهد بود.

فرماندار شیراز در پایان از تلاش‌های مسئولان دادگستری، اعضای هیئت‌های اجرایی و همه کسانی که در برگزاری انتخابات مشارکت دارند، تقدیر کرد و اظهار امیدواری کرد که این انتخابات یکی از بهترین و درخورترین انتخابات‌های شهرستان باشد و اعتماد مردم را جلب کند.

در پایان این نشست و پس از رأی‌گیری میان معتمدین، آقایان سید علی‌نقی طبیب لقمانی، شاپور آرین، رحیم آزادی، فرهاد اسماعیلی، محسن پورزارعی، عبدالحمید اسدپور، یونس غلامی و حجت جوانمردی به‌عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات شهرستان شیراز انتخاب شدند.

همچنین محمدعلی مختاری، زهرا افتخاری مهیاری،سوسن زارع،شهرام منتصری،محمد دوازده امامی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی برگزیده شدند.

