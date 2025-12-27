حرکت از اقتصاد سنتی به دیجیتال ضروری است/ تخصیص خط اعتباری برای مشاغل حوزه فناوری اطلاعات در شورای برنامه ریزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید «سعید شاهرخی» امروز شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به حضور معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در استان اظهارداشت: به وجود چنین فرزندانی از لرستان که در سطح کشور مایه خیر و برکت برای استان هستیم، خرسندیم و حضورشان در دولت چهاردهم تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه امروز کسی نمی‌تواند منکر نقش فناوری اطلاعات در زندگی بشر بشود، گفت: هر اندازه از این ظرفیت غفلت کنیم از دور توسعه و زندگی مدرن، عقب خواهیم ماند.

استاندار لرستان افزود: هرگونه تلاش در این زمینه باعث رشد اقتصادی و بهبود شرایط جامعه خواهد شد.

شاهرخی ادامه داد: امروز دنیا در حال حرکت شتابان و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است و ریل‌گذاری آن از نیز از سوی یکی لرستانی در کشور در حال انجام است که باید از این فرصت استفاده کنیم.

استاندار لرستان با تاکید بر حرکت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال، یادآور شد: فرآیندهای سنتی و دستی موجود در حوزه اقتصاد و بنگاه‌ها باید در حوزه خدمات هم به سمت فناوری‌های نو برود.

شاهرخی اضافه کرد: در این راستا باید توجه ویژه‌ای حوزه آموزش داشت و خوشبختانه در حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه لرستان نیز یک تیم متخصص فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های این حوزه منجر به بهبود فضای کسب وکارهای اقتصادی و اشتغال خواهد شد، گفت: توجه به این حوزه مانع مهاجرت نخبگان و بهبود شرایط اقتصادی می‌شود.

استاندار لرستان با اشاره به نگاه خوب شهرداری خرم آباد برای حرکت در مسیر شهر هوشمند و فرهنگ‌سازی در این زمینه گفت: همه دستگاه‌ها باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند و معاونت منابع انسانی و سازمان برنامه ریزی استان از متخصصین این حوزه حمایت‌های لازم را در دستور کار قرار دهند.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های استان در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: ما نیروهای تاثیرگذاری در شرکتهای دانش بنیان در تهران داریم که اگر زمینه فعالیت آن‌ها را در استان فراهم می‌کردیم، امروز در لرستان مشغول کارآفرینی بودند.

شاهرخی افزود: برهمین اساس از جوانان خلاق، مراکز علمی و دانشگاهی این حوزه و بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات حمایت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: برهمین اساس رویکرد ما در شورای برنامه ریزی استان توجه ویژه به طرح‌ها و ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود تا تسهیلات کافی از طریق گشایش خط اعتباری به این حوزه پرداخت شود.

وی ادامه داد: باید منابع مالی را به مسیرهایی سوق بدهیم که ارزش افزوده داشته باشد و فناوری اطلاعات یکی از این حوزه است.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: باید زمینه را برای نقش آفرینی متخصصین در این حوزه فراهم کنیم تا سرمایه‌های استان به خارج از کشور و سایر استان‌ها مهاجرت نکنند.

شاهرخی افزود: در این حوزه باید متفاوت از گذشته و با جدیدترین روش‌ها و تکنولوژی‌ها حرکت کنیم هرچند در حوزه زیرساخت‌ها مشکلاتی داریم ولی دستگاه‌های ما باید نهایت تلاششان را به کار بگیرند زیرا ما وارث یک عقب ماندگی انباشته هستیم ولی با این حال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از ظرفیت ماده ۵۶ برای تکمیل برخی طرح ها، جذب کردیم.

استاندار با اشاره به مواردی مانند آنتن دهی و نحوه فعالیت اپراتورها در استان گفت: باید عملکردها به نحوی باشد که پدیده عمرانی به پدیده اجتماعی تبدیل نشود یا پروژه اجتماعی به پروژه انسانی تبدیل نشود.

انتهای پیام/