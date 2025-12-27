خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار گیلان:

مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر از اولویت‌های استان است

مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر از اولویت‌های استان است
کد خبر : 1733630
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت مبارزه قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر گفت: مقابله با سوداگران مرگ نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.و ابزارهای کنونی تنها بخش کوچکی از این مقابله را پوشش می‌دهند.

به گزارش ایلنا از رشت، مراسم امحای یک تن انواع مواد مخدر و روان‌گردان که طی عملیات‌های مختلف پلیس در سطح استان گیلان کشف و ضبط شده بود، پیش از ظهر امروز با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی در ستاد یگان ویژه فرماندهی انتظامی گیلان برگزار شد.

استاندار گیلان در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و امنیتی، مقابله قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و گفت: حفظ سلامت جامعه، به‌ویژه صیانت از جوانان و نوجوانان، نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.

حق شناس با اشاره به اقدامات مستمر پلیس در مبارزه با مواد مخدر، گفت: کشف و امحای این میزان مواد مخدر حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و مشارکت مردمی بوده و پلیس با تمام توان در مسیر برخورد قاطع با سوداگران مرگ گام برمی‌دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه به مبارزه با مواد مخدر در همه بخش‌ها تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند حضور همه‌جانبه مردم، نیروهای نظامی و انتظامی است و ابزارهای کنونی تنها بخش کوچکی از این مقابله را پوشش می‌دهند. باید به جای آزمون و خطا، با تصمیمات کارشناسی و پیگیری مستمر، این معضل را کنترل کنیم.

وی نقش آموزش در مبارزه با مواد مخدر را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: همان‌طور که بستن کمربند ایمنی به یک رفتار اجتماعی تبدیل شد، باید مصرف نکردن مواد مخدر نیز به یک فرهنگ عمومی بدل شود؛ این کار باید از مدارس، دانشگاه‌ها و با زبان هنرمندان و آموزش‌های اثرگذار آغاز شود.

گفتنی است در پایان این مراسم تعدادی از خانواده های معزز شهدای مبارزه با مواد مخدر استان گیلان تجلیل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا