به گزارش ایلنا از رشت، مراسم امحای یک تن انواع مواد مخدر و روان‌گردان که طی عملیات‌های مختلف پلیس در سطح استان گیلان کشف و ضبط شده بود، پیش از ظهر امروز با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی در ستاد یگان ویژه فرماندهی انتظامی گیلان برگزار شد.

استاندار گیلان در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و امنیتی، مقابله قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و گفت: حفظ سلامت جامعه، به‌ویژه صیانت از جوانان و نوجوانان، نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.

حق شناس با اشاره به اقدامات مستمر پلیس در مبارزه با مواد مخدر، گفت: کشف و امحای این میزان مواد مخدر حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و مشارکت مردمی بوده و پلیس با تمام توان در مسیر برخورد قاطع با سوداگران مرگ گام برمی‌دارد.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه به مبارزه با مواد مخدر در همه بخش‌ها تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند حضور همه‌جانبه مردم، نیروهای نظامی و انتظامی است و ابزارهای کنونی تنها بخش کوچکی از این مقابله را پوشش می‌دهند. باید به جای آزمون و خطا، با تصمیمات کارشناسی و پیگیری مستمر، این معضل را کنترل کنیم.

وی نقش آموزش در مبارزه با مواد مخدر را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: همان‌طور که بستن کمربند ایمنی به یک رفتار اجتماعی تبدیل شد، باید مصرف نکردن مواد مخدر نیز به یک فرهنگ عمومی بدل شود؛ این کار باید از مدارس، دانشگاه‌ها و با زبان هنرمندان و آموزش‌های اثرگذار آغاز شود.

گفتنی است در پایان این مراسم تعدادی از خانواده های معزز شهدای مبارزه با مواد مخدر استان گیلان تجلیل شدند.

