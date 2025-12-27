مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان شوش برگزار شد
آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شوش با حضور مسئولان استانی و شهرستانی امروز شنبه برگزار و در این مراسم، سرهنگ محمد محمدینسب تودیع و سرهنگ صالح مطهریراد به عنوان فرمانده جدید انتظامی معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این آئین با حضور فرماندار شوش، سرهنگ زلقی جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان، اعضای شورای تأمین، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم شوش برگزار شد.
در این مراسم از زحمات سرهنگ محمد محمدینسب فرمانده سابق انتظامی شوش که به افتخار بازنشستگی نائل آمد، قدردانی شد و نیز از تلاشهای شبانهروزی سرهنگ دادوند در مدت تصدی سرپرستی فرماندهی انتظامی شوش تجلیل به عمل آمد.
فرماندار شوش با قدردانی از خدمات فرماندهان پیشین، نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار، آرامش اجتماعی و ارتقای احساس امنیت را مهم و اثرگذار دانست.
سرهنگ صالح مطهریراد پیش از این مسئولیتهایی از جمله معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی خوزستان، فرماندهی انتظامی شهرستان های کارون و باوی را در کارنامه خدمتی خود داشته است.