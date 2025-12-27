رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران:
نبود پنجره واحد باعث ایجاد پیچیدگی و هزینه برای فعالان اقتصادی شده است
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: توجه به مشکلات سامانههای متعدد در حوزه تجارت فرا مرزی، نبود پنجره واحد باعث ایجاد پیچیدگی و هزینه برای فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش ایلنا، محمد محسن صدر روز شنبه ششم دیماه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت چهاردهم با رویکرد «حکمرانی مبتنی بر داده» در حال شکلدهی ۱۵ اکوسیستم ملی است و لرستان بهعنوان یکی از متولیان اصلی این پروژهها نقش محوری خواهد داشت.
وی افزود: در حوزه تجارت فرا مرزی به دلیل تاخیر در ترخیص کالا، حدود ۶۰ میلیارد دلار از گردش مالی کشور به مدت ۴۰ روز خارج میشود.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ایجاد زیستبومهای دیجیتال و داشبوردهای ملی برای نظارت بر عملکرد دستگاهها میتواند این مشکلات را کاهش دهد، گفت: اکنون پاسخگویی به ۱۶ استعلام که پیشتر ۹۰ روز طول میکشید در ۱۶ روز صورت میگیرد و گزارش فوری در صورت تاخیر به معاون اول رئیس جمهوری و دکتر پزشکیان ارسال میشود.
صدر در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه فیبرنوری شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: بخشی از هزینه تامین کابل فیبر تا شهرکها و اتصال به واحدها تامین میشود و بخشی دیگر به اپراتورها واگذار خواهد شد.
وی اظهار داشت: هدف دولت، ایجاد سامانههای یکپارچه و پنجره واحد برای تسهیل تجارت است که بخش خصوصی لرستان میتواند نقش کلیدی در اجرای پروژههای بزرگ داشته باشد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: ارزش هر یک از این پروژههای ملی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نماینده دولت، نقش هدایت و نظارت بر کنسرسیومهای استانی را بر عهده دارد تا سرمایهگذاریها هدفمند و اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: برای موفقیت لرستان در حوزه فناوری، همکاری همزمان دولت، بخش خصوصی و نهادهای استانی ضروری است و ایجاد ظرفیتهای جدید و تعریف پروژههای کلان، میتواند لرستان را به یکی از بازیگران اثرگذار در عرصه ملی فناوری تبدیل کند.
صدر با تاکید بر ضرورت نگاه ملی به ظرفیتهای استانی، اظهار کرد: اجرای پروژههای بزرگ و فناورانه نیازمند تلاش و زحمت فراوان بوده که در این راستا حمایتهای ویژهای برای شرکتهای دانشبنیان و توسعه زیرساختهای دیجیتال استانها فراهم شده است.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تجربه خود در حمایت از یک شرکت دانشبنیان در خراسان رضوی گفت: توجه به توانمندیهای استانی و بهرهگیری از افراد متخصص میتواند زمینه اجرای پروژههای ملی بزرگ را فراهم کند.
وی با بیان اینکه پروژههای بزرگ نیازمند زمان و زحمت هستند افزود: برخی مراکز لرستان نمونه موفقی از همکاری استانها با سازمان فناوری اطلاعات است و دستگاههای اجرایی موظف به همکاری برای آمادهسازی نیروی متخصص حوزه امنیت سایبری هستند.
صدر گفت: در لرستان سه میلیون و ۶۴۳ هزار کاربر پشت پنجره واحد دولت هوشمند داریم و از ابتدای دولت چهاردهم ورود کاربران ۴۵ درصد افزایش یافته که نشاندهنده رشد مثبت در تعاملات دولت الکترونیک است.
وی همچنین تصریح کرد: پنج شرکت دانشبنیان استان میتوانند از تسهیلات ویژه وزارتخانه بهرهمند شوند که دریافت این تسهیلات منوط به ارائه پروپوزال عملیاتی است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به هوش مصنوعی و توسعه زیرساختهای دادهای در استانها یادآور شد: وزارت ارتباطات مسئولیت توسعه هوش مصنوعی را بر عهده و سازمان فناوری اطلاعات آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت پارکهای فناوری و مراکز داده موجود، زیرساختهای پردازشی مورد نیاز را فراهم کند.
صدر تاکید کرد: ایجاد مراکز داده جدید محدود و خدمات دولت از ابر ملی ارائه خواهد شد تا امنیت و بهرهوری به حداکثر برسد همچنین با توجه به ضرورت همکاری نزدیک استانها و وزارتخانهها برای تقویت پروژههای فناورانه، ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه رایانهای و هوش مصنوعی، از استانداران انتظار میرود نگاه ویژهای به بخش فناوری اطلاعات داشته باشند تا رشد و توسعه دیجیتال در کشور تسریع شود.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اهمیت بهرهبرداری از ظرفیتهای استانها، اظهار کرد: لرستان به دلیل دسترسی به هفت مرکز استان در فاصله سه ساعته، میتواند به مرکز استراتژیک فناوری و پیشران اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.
صدر با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در لرستان گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد سرمایهگذاری بخش خصوصی را در قالب مرکز داده و خدمات فناوری اطلاعات در استان پشتیبانی کند و خرید خدمت تضمینی برای کل کشور انجام دهد چراکه این اقدام میتواند به ساماندهی دستگاهها و ایجاد یک پیشران در استان کمک کند.
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق نوآفرین زیر نظر وزارت ارتباطات ۴۰ درصد سهام دارد، تاکید کرد: این صندوق میتواند به سرمایهگذاری در شرکتهای استانی کمک کند و تسهیلات بانکی برای آنها ارائه دهد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش شهرداریها در توسعه فناوری گفت: شهرداریها به عنوان دستگاههای پیشران میتوانند ظرفیتهای شهر هوشمند و پروژههای فناوری اطلاعات را در استان فعال کنند.
صدر همچنین بر استفاده از ظرفیت نیروهای اثرگذار ملی و استانی تاکید کرد و سازمان فناوری اطلاعات آماده میزبانی و حمایت از پروژههای استان و امیدوار است با همکاری مسئولان، اقدامات اثرگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال لرستان شکل گیرد.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات فعلی لرستان در حوزه فناوری اطلاعات، عدم حضور فعال در پروژههای ملی میباشد و استان با وجود ظرفیت و استعدادهای موجود، هنوز جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است بنابراین باید برای پیشبرد پروژههای فناورانه و گردش سرمایه در این منطقه، سرمایهگذاران بزرگ و بخش خصوصی با مشارکت استانداری، زمینه اجرای پروژههای کلان را فراهم کنند.