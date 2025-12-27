کارشناس هواشناسی استان خبر داد:
هوای همدان برفی می شود / کاهش محسوس دما
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان از بارش پراکنده و ملایم برف طی هفته جاری در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، روح الله زاهدی اظهار کرد: طی ساعاتی از امروز شنبه ۶ دی افزایش ابر و افزایش سرعت باد را شاهد خواهیم بود که به تدریج در پارهای از مناطق احتمال بارشهای پراکنده هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه این شرایط را تا فردا یکشنبه ۷ دی خواهیم داشت، افزود: برای روز یکشنبه علاوه بر ورزش باد شدید لحظهای انتظار بارش خفیف برف و باران را نیز در بخشهایی از استان بهویژه نیمه غربی استان انتظار داریم.
زاهدی تصریح کرد: به نظر میرسد طی دوشنبه شب ۸ دی تا قبل از ظهر سهشنبه ۹ دی مقداری شرایط برای بارش برف، عمدتاً با شدت ملایم به ویژه در نیمه غربی و بخشهایی از مناطق غرب و جنوب و بخشهایی از مناطق شمالی مهیاتر باشد.
وی خاطرنشان کرد: از اواسط روز سهشنبه، فعالیت سامانه بارشی از استان کاهش پیدا میکند و کاهش محسوس دماها را به ویژه در صبح چهارشنبه خواهیم داشت که به نظر میرسد صبح چهارشنبه ۱۰ دی دماهای صبحگاهی در برخی از مناطق حدود ۱۲ تا ۱۳ درجه سانتیگراد زیر صفر هم برسد که البته این شرایط موقتی بوده و پایان هفته رفته رفته از برودت هوا کاسته خواهد شد .
زاهدی با اشاره به اینکه کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته منفی سه و پنج درجه سانتیگراد بوده است، یادآور شد: در این مدت فامنین و قهاوند با منفی ۶ درجه سانتیگراد سردترین و نهاوند و اسدآباد با ۱۱ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان طی ۲۴ ساعت گذشته گزارش شدهاند.