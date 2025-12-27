به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، جواد خدائی، با اشاره به برگزاری فصل اول رویداد روایت‌محور «انرژینو» با عنوان «رویش» در مشهد اظهار کرد: «این رویداد، روایتی از شش‌ماه تلاش و تجربه فعالان زیست‌بوم انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان پس از آغاز پویش انرژینو است.

وی با بیان اینکه «انرژینو» به ارائه دستاوردها و اقدامات مردم در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های پاک می‌پردازد، گفت: هدف اصلی این فصل انرژینو، نمایش تصویری واقعی از امکان‌پذیری مردمی و اقتصادی انرژی‌های تجدیدپذیر است.

جانشین استاندار در ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان با اشاره به آغاز پویش «انرژینو» از اوایل سال جاری افزود: این پویش همزمان با تشکیل ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی آغاز شده و با هدف تقویت شبکه ارتباطی فعالان این حوزه و تسهیل همکاری‌های جدید شکل گرفته است.

خدائی تصریح کرد: انرژینو بستری مناسب برای تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انتقال تجربه‌های موفق و ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت، کشاورزی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.

وی در ادامه و با اشاره به اقدامات اجرایی استان در حوزه تجدیدپذیرها بیان کرد: آمارهای منتشر شده در سطح کشور نشان می‌دهد که خراسان رضوی در حوزه تجدیدپذیرها یکی از استان‌های پیشتاز است و در صورت رفع موانع موجود به ویژه در بخش تامین مالی، انجام فرآیند کار تسریع خواهد شد.

مشاور عالی استاندار با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت استان اظهار کرد: استان خراسان رضوی با هدف بهره‌برداری پیش از تابستان ۱۴۰۷، برنامه ۳۰۰۰ مگاواتی توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را در قالب پویش انرژینو دنبال می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه سه‌ساله، بخش‌های خانگی، اداری، سرمایه‌گذاری، صنعت، تجاری و کشاورزی را در بر می‌گیرد و با ایجاد میز مشترک دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

