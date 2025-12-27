هدفگذاری خراسان رضوی برای توسعه ٣هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی تا ۱۴۰۷
مشاور عالی استاندار و نایب رئیس ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خراسان رضوی گفت: رویداد روایتمحور «انرژینو» با تمرکز بر توسعه مردمی و فرصتهای سرمایهگذاری در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در مشهد برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، جواد خدائی، با اشاره به برگزاری فصل اول رویداد روایتمحور «انرژینو» با عنوان «رویش» در مشهد اظهار کرد: «این رویداد، روایتی از ششماه تلاش و تجربه فعالان زیستبوم انرژیهای تجدیدپذیر خراسان پس از آغاز پویش انرژینو است.
وی با بیان اینکه «انرژینو» به ارائه دستاوردها و اقدامات مردم در بخشهای خانگی، کشاورزی، صنعتی و سرمایهگذاری در نیروگاههای پاک میپردازد، گفت: هدف اصلی این فصل انرژینو، نمایش تصویری واقعی از امکانپذیری مردمی و اقتصادی انرژیهای تجدیدپذیر است.
جانشین استاندار در ستاد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان با اشاره به آغاز پویش «انرژینو» از اوایل سال جاری افزود: این پویش همزمان با تشکیل ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی آغاز شده و با هدف تقویت شبکه ارتباطی فعالان این حوزه و تسهیل همکاریهای جدید شکل گرفته است.
خدائی تصریح کرد: انرژینو بستری مناسب برای تبیین فرصتهای سرمایهگذاری، انتقال تجربههای موفق و ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت، کشاورزی و سرمایهگذاران علاقهمند به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.
وی در ادامه و با اشاره به اقدامات اجرایی استان در حوزه تجدیدپذیرها بیان کرد: آمارهای منتشر شده در سطح کشور نشان میدهد که خراسان رضوی در حوزه تجدیدپذیرها یکی از استانهای پیشتاز است و در صورت رفع موانع موجود به ویژه در بخش تامین مالی، انجام فرآیند کار تسریع خواهد شد.
مشاور عالی استاندار با اشاره به برنامهریزی بلندمدت استان اظهار کرد: استان خراسان رضوی با هدف بهرهبرداری پیش از تابستان ۱۴۰۷، برنامه ۳۰۰۰ مگاواتی توسعه نیروگاههای بادی و خورشیدی را در قالب پویش انرژینو دنبال میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه سهساله، بخشهای خانگی، اداری، سرمایهگذاری، صنعت، تجاری و کشاورزی را در بر میگیرد و با ایجاد میز مشترک دستگاههای دولتی و بخش خصوصی اجرا خواهد شد.