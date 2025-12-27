هشدار نارنجی هواشناسی مازندران؛ بارش برف و وزش باد در ارتفاعات
هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی از بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما در ارتفاعات غربی و مرکزی استان طی روزهای ۷ و ۸ دی خبر داد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره 17 اعلام کرد: سامانه بارشی جدید از صبح یکشنبه 7 دی تا اوایل صبح دوشنبه 8 دی در ارتفاعات غربی و مرکزی استان فعال خواهد شد.
بر اساس دادههای هواشناسی، بارش برف، وزش باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما و مه ازجمله مخاطرات این سامانه است. این شرایط جوی میتواند موجب لغزندگی جادهها، اختلال در تردد، کاهش دید افقی و همچنین ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی شود.
هواشناسی مازندران از شهروندان خواست ضمن احتیاط در تردد جادههای کوهستانی، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند و از سفرهای غیرضروری، فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی در این مدت پرهیز نمایند.
همچنین دستگاههای اجرایی و امدادی بهویژه راهداری باید آمادگی لازم برای برفروبی محورهای کوهستانی را داشته باشند.