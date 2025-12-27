خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر امور اراضی استان خبر داد؛

تثبیت بیش از هفت هزار هکتار اراضی غیرملی در کمیسیون رفع تداخلات لرستان

تثبیت بیش از هفت هزار هکتار اراضی غیرملی در کمیسیون رفع تداخلات لرستان
کد خبر : 1733490
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر امور اراضی لرستان از تثبیت بیش از هفت هزار هکتار به عنوان اراضی غیرملی در کمیسیون رفع تداخلات استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی کردعلیوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: رفع تداخلات اراضی یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت منابع زمین و اراضی کشور است که در استان لرستان نیز به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد. این فرایند نه‌تنها به حفظ حقوق مالکانه مردم کمک می‌کند بلکه از بروز اختلافات حقوقی و تصرفات غیرمجاز نیز جلوگیری می‌نماید. 

وی افزود: رفع تداخلات اراضی نه تنها موجب حفظ حقوق مردم و کشاورزان می‌شود، بلکه به‌عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی استان لرستان عمل می‌کند. این فرایند نیازمند همکاری و همفکری تمامی ارگان‌ها و نهادها است تا شاهد پیشرفت و رشد بیشتر در این عرصه باشیم. 

مدیر امور اراضی لرستان ادامه داد: رفع تداخلات علاوه بر حل مشکلات حقوقی، به‌ویژه در عرصه‌های کشاورزی باعث تسهیل در انجام پروژه‌های عمرانی، احداث طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری بهینه از اراضی می‌شود. این فرایند به‌طور مستقیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کمک خواهد کرد. 

کردعلیوند تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم رفع تداخلات، ایجاد بستر مناسب برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی است. این اقدام به بهره‌برداران اراضی این امکان را می‌دهد تا بدون دغدغه حقوقی به فعالیت‌های خود ادامه دهند و طرح‌های توسعه‌ای جدید را اجرا کنند. 

وی اضافه کرد: در این کمیسیون نه پلاک از اراضی استان به مساحت حدود ۲۱هزار و ۸ هکتار مطرح و بررسی شد که در نهایت میزان بیش از هفت هزار و ۷۱۳ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا