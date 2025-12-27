تثبیت بیش از هفت هزار هکتار اراضی غیرملی در کمیسیون رفع تداخلات لرستان

به گزارش ایلنا، علی کردعلیوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: رفع تداخلات اراضی یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت منابع زمین و اراضی کشور است که در استان لرستان نیز به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد. این فرایند نه‌تنها به حفظ حقوق مالکانه مردم کمک می‌کند بلکه از بروز اختلافات حقوقی و تصرفات غیرمجاز نیز جلوگیری می‌نماید.

وی افزود: رفع تداخلات اراضی نه تنها موجب حفظ حقوق مردم و کشاورزان می‌شود، بلکه به‌عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی استان لرستان عمل می‌کند. این فرایند نیازمند همکاری و همفکری تمامی ارگان‌ها و نهادها است تا شاهد پیشرفت و رشد بیشتر در این عرصه باشیم.

مدیر امور اراضی لرستان ادامه داد: رفع تداخلات علاوه بر حل مشکلات حقوقی، به‌ویژه در عرصه‌های کشاورزی باعث تسهیل در انجام پروژه‌های عمرانی، احداث طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری بهینه از اراضی می‌شود. این فرایند به‌طور مستقیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کمک خواهد کرد.

کردعلیوند تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم رفع تداخلات، ایجاد بستر مناسب برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی است. این اقدام به بهره‌برداران اراضی این امکان را می‌دهد تا بدون دغدغه حقوقی به فعالیت‌های خود ادامه دهند و طرح‌های توسعه‌ای جدید را اجرا کنند.

وی اضافه کرد: در این کمیسیون نه پلاک از اراضی استان به مساحت حدود ۲۱هزار و ۸ هکتار مطرح و بررسی شد که در نهایت میزان بیش از هفت هزار و ۷۱۳ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.

انتهای پیام/