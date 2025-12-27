کشف ۴ تن و ۲۰۰ کیلو مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسن‌پور پیش از ظهر شنبه در مراسم امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان اظهار کرد: برخورد و مقابله با مواد مخدر یکی از مأموریت‌های اولویت‌دار دستگاه‌های نظامی و امنیتی است.

وی گفت: معضل مواد مخدر یکی از مشکلاتی است که امروزه گریبانگیر خانواده‌ها شده است لذا نیروی انتظامی در خط مقدم مقابله با این موضوع قرار دارد.

فرمانده انتظامی گیلان از کشف و ضبط ۴ تن و ۲۰۰ کیلو مواد صنعتی و غیرصنعتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: در این راستا ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر اعم از خرده فروش، معتاد و قاچاقچی دستگیر شده‌اند.

وی افزود: تمام افرادی که در توزیع، مصرف و فروشندگی مواد مخدر دست دارند بدانند که به طور جدی با آنان مقابله خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: امنیت امروز در کشور و استان یک امنیت مثال زدنی است لذا در راستای تولید امنیت مقابله با مواد مخدر در داخل کشور یک امر مهم محسوب می‌شود.

سردار حسن‌پور اضافه کرد: امروز مردم دغدغه مقابله با مواد مخدر را دارند و مطالبه‌گر هستند لذا در این راستا اجرای طرح آرامش به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/