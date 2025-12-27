خبرگزاری کار ایران
کشف ۴ تن و ۲۰۰ کیلو مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون در گیلان

فرمانده انتظامی گیلان از کشف و ضبط ۴ تن و ۲۰۰کیلو مواد صنعتی و غیرصنعتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت:در این راستا۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر اعم از خرده فروش معتاد و قاچاقچی دستگیر شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، سردار حسین حسن‌پور پیش از ظهر شنبه در مراسم امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر و  روانگردان اظهار کرد: برخورد و مقابله با مواد مخدر یکی از مأموریت‌های اولویت‌دار دستگاه‌های نظامی و امنیتی است.

وی گفت: معضل مواد مخدر یکی از مشکلاتی است که امروزه گریبانگیر خانواده‌ها شده است لذا نیروی انتظامی در خط مقدم مقابله با این موضوع قرار دارد.

فرمانده انتظامی گیلان از کشف و ضبط ۴ تن و ۲۰۰ کیلو مواد صنعتی و غیرصنعتی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: در این راستا ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر اعم از خرده فروش، معتاد و قاچاقچی دستگیر شده‌اند.

وی افزود: تمام افرادی که در توزیع، مصرف و فروشندگی مواد مخدر دست دارند بدانند که به طور جدی با آنان مقابله خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی گیلان گفت: امنیت امروز در کشور و استان یک امنیت مثال زدنی است لذا در راستای تولید امنیت مقابله با مواد مخدر در داخل کشور یک امر مهم محسوب می‌شود.

سردار حسن‌پور اضافه کرد: امروز مردم دغدغه مقابله با مواد مخدر را دارند و مطالبه‌گر هستند لذا در این راستا اجرای طرح آرامش به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

