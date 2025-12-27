خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور هشدار سطح نارنجی برای کردستان/کاهش دما همراه با برف و کولاک در راه است

صدور هشدار سطح نارنجی برای کردستان/کاهش دما همراه با برف و کولاک در راه است
کد خبر : 1733425
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس هواشناسی کردستان از ورود سامانە بارشی بە کردستان خبر داد و گفت: از بعد از ظهر امروز ششم دی تا بعد از ظهر روز سه‌شنبه نهم دی، استان درگیر یک سامانه بارشی نسبتا قدرتمند خواهد بود و اداره کل هواشناسی برای این سامانه هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

به گزارش ایلنا، نشمیل احمدیانی  اظهار کرد:  طی فعالیت این سامانه در بعضی ساعات بارش برف و باران همراه با کولاک شدید برف پیش‌بینی می‌شود کە میزان بارش در نیمه غربی استان قابل توجه بوده و می‌تواند مشکلات جدی در تردد شهری و بین‌شهری ایجاد کند.

وی افزود: بیشترین بارش برای صبح فردا تا بعد از ظهر پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود کاهش دمای شدید و افزایش مصرف انرژی در طول فعالیت این سامانه رخ دهد.

احمدیانی با اشاره به وضعیت شهر سنندج گفت: بارش‌ها به صورت متناوب و شدید در سطح استان خواهد بود و شهروندان باید با احتیاط نسبت به تردد اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کردستان در پایان تأکید کرد: مردم ضمن رعایت نکات ایمنی، برای اطلاع از آخرین وضعیت هواشناسی، اخبار رسمی را دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا