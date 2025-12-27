صدور هشدار سطح نارنجی برای کردستان/کاهش دما همراه با برف و کولاک در راه است
کارشناس هواشناسی کردستان از ورود سامانە بارشی بە کردستان خبر داد و گفت: از بعد از ظهر امروز ششم دی تا بعد از ظهر روز سهشنبه نهم دی، استان درگیر یک سامانه بارشی نسبتا قدرتمند خواهد بود و اداره کل هواشناسی برای این سامانه هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
به گزارش ایلنا، نشمیل احمدیانی اظهار کرد: طی فعالیت این سامانه در بعضی ساعات بارش برف و باران همراه با کولاک شدید برف پیشبینی میشود کە میزان بارش در نیمه غربی استان قابل توجه بوده و میتواند مشکلات جدی در تردد شهری و بینشهری ایجاد کند.
وی افزود: بیشترین بارش برای صبح فردا تا بعد از ظهر پیشبینی شده و انتظار میرود کاهش دمای شدید و افزایش مصرف انرژی در طول فعالیت این سامانه رخ دهد.
احمدیانی با اشاره به وضعیت شهر سنندج گفت: بارشها به صورت متناوب و شدید در سطح استان خواهد بود و شهروندان باید با احتیاط نسبت به تردد اقدام کنند.
کارشناس هواشناسی کردستان در پایان تأکید کرد: مردم ضمن رعایت نکات ایمنی، برای اطلاع از آخرین وضعیت هواشناسی، اخبار رسمی را دنبال کنند.