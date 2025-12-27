خبرگزاری کار ایران
اجرای سراسری طرح پلاک‌کوبی دام برای مقابله با قاچاق

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح ملی هویت‌گذاری و پلاک‌کوبی دام در سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح باهدف مهار قاچاق دام و حمایت هدفمند از دامداران واقعی، با همکاری تمام دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا، حسین نگهدار، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی این سازمان، از تشکیل جلسه هویت‌گذاری دام و اجرای سراسری طرح پلاک‌کوبی خبر داد.

نگهدار با اشاره به اهمیت این طرح گفت: اجرای طرح ملی هویت‌گذاری و پلاک‌کوبی دام به‌عنوان اقدامی استراتژیک برای مقابله با قاچاق دام و حمایت از دام‌پروری قانونی، با همکاری گسترده همه دستگاه‌های مسئول در سراسر کشور در حال پیگیری است. این طرح که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون نظام جامع دام‌پروری ابلاغ‌شده، پیامدهای عمیقی برای صنعت دام‌پروری کشور دارد.

وی افزود: اجرای موفق این طرح ملی به هماهنگی بین نهادهای مختلف از دامپزشکی تا نیروی انتظامی وابسته است و اتحادیه‌ها و تشکل‌های دامداران (تشکل‌های غیردولتی) به‌عنوان مجری اصلی عملیات پلاک‌کوبی در سطح استان فعالیت می‌کنند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین به مزایای گسترده این طرح برای اقتصاد، امنیت غذایی و دامداران اشاره کرد و گفت: برای دامدارانی که دام‌های خود را پلاک‌کوبی کنند، دسترسی به خدمات بانکی، نهاده‌های یارانه‌ای، بیمه و سایر حمایت‌ها تسهیل می‌شود. وی مصونیت دامداران از جریمه‌های احتمالی ناشی از اتهام قاچاق و همچنین برنامه‌ریزی هدفمند برای ارائه خدمات بر اساس آمار واقعی را از دیگر مزایای این طرح برشمرد.

حسین نگهدار در پایان اظهار امیدواری کرد با پیگیری و اطلاع‌رسانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، پیشرفت مناسبی در اجرای این طرح ملی حاصل شود.

