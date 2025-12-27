آب و فاضلاب آذربایجان غربی در خصوص یخ زدگی کنتور های آب مشترکان هشدار داد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با اشاره به نفوذ توده هوای سرد و کاهش محسوس دما در سطح استان، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و انجام اقدامات پیشگیرانه، از یخزدگی کنتورها و انشعابات آب جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا، مجتبی نجفی بیان کرد: بر اساس اطلاعیه ادارهکل هواشناسی استان و با توجه به کاهش دما بهویژه در ساعات شب و بامداد، احتمال یخزدگی کنتورها و لولههای آب افزایش یافته است و بیتوجهی به این موضوع میتواند موجب بروز خسارت و قطع آب مشترکان شود.
وی با تأکید بر لزوم عایقبندی مناسب کنتورها و لولههای روکار، اظهار کرد: شهروندان میتوانند با استفاده از پشم شیشه، گونی، موکت، خاکاره، لباسهای فرسوده و وسایل مشابه داخل حوضچه کنتور، نسبت به عایقکاری اقدام کنند و از بسته بودن در حوضچه و جلوگیری از نفوذ هوای سرد اطمینان حاصل کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی همچنین بر ضرورت عایقکاری لولههای آب در فضاهای باز ساختمانها و حیاطها تأکید کرد و گفت: این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری از یخزدگی و آسیب به تأسیسات آبرسانی دارد.
نجفی با اشاره به اقدامات نادرست در زمان یخزدگی خاطرنشان کرد: در صورت یخزدگی کنتور یا لولهها، مشترکان باید از ریختن آب جوش روی کنتور، روشن کردن آتش یا استفاده از شعله مستقیم بهطور جدی خودداری کنند, چرا که این اقدامات میتواند موجب ترکیدگی و خسارات بیشتر شود.
وی همچنین تأکید کرد: باز گذاشتن شیر آب به بهانه جلوگیری از یخزدگی اقدامی نادرست است که علاوه بر هدررفت منابع آبی، میتواند مشکلات و خسارات جدیتری به شبکه آبرسانی وارد کند.