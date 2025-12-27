احزاب باید بین مردم و حاکمیت نقش واسطی آگاهانه و صادقانه ایفا کنند

به‌ گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس رسولی دبیر کل حزب نسل نو و مشاور سیاسی مجلس شورای اسلامی، خجسته دبیر استانی و تعدادی از اعضا شورای مرکزی حزب در فارس با حجت اله رضایی معاون سیاسی استاندار دیدار کردند و معاون استاندار با اشاره به‌ نقش تاریخی شکل‌گیری احزاب سیاسی گفت‌: باید بپذیریم این روند همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و احزاب بیشتر در مقاطع حساس تاریخی فعال شده‌اند، اما متأسفانه نهادینه‌ شدن تحزب به‌صورت پایدار کمتر اتفاق افتاده است.

حجت رضایی در ادامه با اشاره به جایگاه احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس اصول قانون اساسی، احزاب و تشکل‌های سیاسی نقش مهمی در سامان‌دهی مشارکت سیاسی ، تقویت مردم‌سالاری دینی و انتقال مطالبات قانونی جامعه به حاکمیت دارند.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت حزبی زمانی اثربخش خواهد بود که در چارچوب قانون ، اخلاق سیاسی و منافع ملی صورت گیرد، افزود: دولت و مجموعه مدیریت استان از فعالیت قانون‌مند، مسئولانه و شفاف احزاب که در راستای افزایش آگاهی سیاسی، تقویت وحدت ملی و مشارکت عمومی حرکت می‌کنند، حمایت می‌کند.

وی با اشاره به طرح تناسبی برگزار شدن انتخابات شوراهای هفتم در تهران و عزم دولت برای حمایت از احزاب گفت: تناسبی برگزار شدن انتخابات شورا می‌تواند بازتاب‌دهنده دقیق‌تری از آرای گروه‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی شهروندان باشد و نشان می‌دهد که عدالت نمایندگی افزایش می‌یابد‌‌.

معاون استاندار فارس آینده تحزب در کشور را وابسته به رویکردهای نو و مسئولانه دانست و گفت: اگر احزاب بتوانند بین مردم و حاکمیت نقش واسطی آگاهانه و صادقانه ایفا کنند، هم سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و هم فرآیند تصمیم‌سازی سیاسی ارتقا می‌یابد.

وی تشکیل خانه‌ احزاب در استان فارس را به‌ زودی نوید داد و گفت: تقویت فعالیت‌های حزبی، سامان‌دهی مشارکت سیاسی و افزایش تعامل میان احزاب و نهادهای اجرایی است. رضایی در پایان به‌ تعامل سازنده احزاب با مدیریت اجرایی استان اشاره کرد گفت‌: احزاب نقش مهمی در تقویت مشارکت سیاسی و توسعه‌ی متوازن فارس دارد.

انتهای پیام/