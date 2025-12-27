به گزارش ایلنا، عطا حسن‌پور روز شنبه ششم دی ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه، عملیات اجرایی مرمت و بازسازی پل تاریخی «کشکان» مشهور به مادر پل‌های تاریخی ایران، در شهرستان چگنی آغاز شد، اظهار کرد: مرمت بخشی از ناحیه غربی پل تاریخی کشکان با اعتباری حدود یک میلیارد تومان آغاز شده و این عملیات با استفاده از ملات و شیوه‌های منطبق با ساختار تاریخی پل در حال انجام است.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به این پل در جریان سیل سال ۱۳۹۸ افزود: برای نخستین بار طرح مطالعه پایه قطع‌شده پل کشکان با اعتبار یک میلیارد تومان در دست اقدام است که نقش مهمی در برنامه‌ریزی اصولی برای حفاظت و بازسازی این اثر تاریخی دارد.

وی افزود: امسال در قالب اعتبارات سال ۱۴۰۳، مرمت پایه‌های میانی پل که ارتباط مستقیمی با جریان آب دارند انجام شده است و یکی از اقدامات مهم حفاظتی برای نگهداری این پل سترگ تاریخی به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ادامه داد: در سایر بخش‌های پل از جمله طاق و پایه‌های میانی نیز مرمت‌های اصولی و فنی اجرا شده و تمامی این اقدامات بر اساس ضوابط و چارچوب‌های بین‌المللی مرمت آثار تاریخی از جمله منشور آتن و منشور ونیز انجام می‌شود.

حسن‌پور با تاکید بر استفاده از مصالح سنتی گفت: در این پروژه از سنگ‌های طبیعی با کمترین میزان تراش و مصالح بوم‌آورد منطقه استفاده می‌شود تا اصالت تاریخی پل حفظ شود.

انتهای پیام/