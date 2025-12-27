خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد:

رفع مشکل دو واحد تولیدی در کردکوی/۱۱۵ کارگر به محل کار خود باز خواهند گشت

رفع مشکل دو واحد تولیدی در کردکوی/۱۱۵ کارگر به محل کار خود باز خواهند گشت
کد خبر : 1733326
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از رفع مشکل دو واحد تولیدی در شهرستان کردکوی با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی  خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی با بیان این که، این دو واحد تولیدی آجرپزی به‌دلیل بدهی‌های معوق و قطع برق و گاز، از یکسال پیش تعطیل شده بودند، افزود: با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستان کردکوی، موضوع بدهی این واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف و با همراهی دستگاه‌های اجرایی، برق و گاز هر دو واحد تولیدی دوباره وصل شد. 

وی ادامه داد: با حل مشکل، این واحدها،   تا یک ماه آینده فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و به چرخه تولید بازمی‌گردند. با فعالیت دوباره این واحدها، ۱۱۵ کارگر به محل کار خود باز می‌گردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا