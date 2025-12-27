رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد:
رفع مشکل دو واحد تولیدی در کردکوی/۱۱۵ کارگر به محل کار خود باز خواهند گشت
رئیس کل دادگستری استان گلستان از رفع مشکل دو واحد تولیدی در شهرستان کردکوی با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی با بیان این که، این دو واحد تولیدی آجرپزی بهدلیل بدهیهای معوق و قطع برق و گاز، از یکسال پیش تعطیل شده بودند، افزود: با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستان کردکوی، موضوع بدهی این واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف و با همراهی دستگاههای اجرایی، برق و گاز هر دو واحد تولیدی دوباره وصل شد.
وی ادامه داد: با حل مشکل، این واحدها، تا یک ماه آینده فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و به چرخه تولید بازمیگردند. با فعالیت دوباره این واحدها، ۱۱۵ کارگر به محل کار خود باز میگردند.