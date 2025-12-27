رفع مشکل دو واحد تولیدی در کردکوی/۱۱۵ کارگر به محل کار خود باز خواهند گشت

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی با بیان این که، این دو واحد تولیدی آجرپزی به‌دلیل بدهی‌های معوق و قطع برق و گاز، از یکسال پیش تعطیل شده بودند، افزود: با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی و دادستان کردکوی، موضوع بدهی این واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف و با همراهی دستگاه‌های اجرایی، برق و گاز هر دو واحد تولیدی دوباره وصل شد.

وی ادامه داد: با حل مشکل، این واحدها، تا یک ماه آینده فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و به چرخه تولید بازمی‌گردند. با فعالیت دوباره این واحدها، ۱۱۵ کارگر به محل کار خود باز می‌گردند.

