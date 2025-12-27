معاون اقتصادی استاندار لرستان:
۱۰ هزار و هفتصد شغل در سامانه رصد ثبت شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از ثبت حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه رصد اشتغال استان خبر داد و گفت: این اطلاعات بهمعنای ایجاد شغل قطعی نیست و پس از انجام فرآیند راستیآزمایی، می توان آمار قطعی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، امید امیدی شاهآباد در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان با اشاره به هدفگذاری ۲۰ هزار و ۵۰۰ شغل طی سال جاری در استان افزود: سامانه رصد اشتغال بهعنوان ابزار کمکی برای پایش وضعیت اشتغال مورد استفاده قرار گرفته و تا زمان رسیدن به سطح قابلقبول اطمینان، آمار ثبتشده بهعنوان اشتغال ایجادشده اعلام نمیشود.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده در حوزه کشاورزی، ادامه داد: در این بخش ۱۲ طرح پیشران اقتصادی و حدود ۵۰ طرح اولویتدار تعریف شده که بیشتر طرحهای پیشران از سالهای گذشته آغاز شده و با وجود مشکلات متعدد، اکنون برخی از آنها بیش از ۷۵ تا ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: بر اساس پیشبینیها، حداقل ۹ طرح از مجموع ۱۲ طرح پیشران کشاورزی در سال آینده به بهرهبرداری میرسد و طرحهای اولویتدار باقیمانده نیز بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهند شد.
امیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشرفت مطلوب برخی پروژهها از جمله واحد راتامهر خرم آباد اظهارداشت: لازم است دستگاهها یک مدیر پروژه برای بررسی مستمر روند پیشرفت برخی طرحها که جزو طرحهای پیشران یا اولویت دار هستند، معرفی نمایند.
امیدی گفت: این رویه علاوه بر پایش مستمر طرح ها، نقش موثری در سرعت اجرای طرحها خواهد داشت زیرا موانع پیشرفت طرحها از این طریق به خوبی اعلام میشود، کمااینکه طرح راتامر علی رغم پیشرفت فیزیکی بسیار بالا بیش از ۹۰ درصد به علت برخی مسائل جزئی هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.