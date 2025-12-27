استاندار مازندران:
رویکرد دولت، تقویت تولید و همراهی با تولیدکننده است
استاندار مازندران در جریان بازدید از نمایشگاه صنعت خودرو و قطعات وابسته، با حضور در غرفهها و گفتوگو با تولیدکنندگان و صنعتگران، بر حمایت ویژه مدیریت استان از فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: برای بررسی دقیق مشکلات تولیدکنندگان، جلسهای با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان واحدهای تولیدی برگزار خواهد شد و رویکرد دولت در این دوره، حمایت جدی و عملی از تولید است.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی در جریان بازدید از نمایشگاه صنعت خودرو و قطعات وابسته، با حضور در غرفهها و گفتوگو با تولیدکنندگان و صنعتگران، بر حمایت ویژه مدیریت استان از فعالان این حوزه تأکید کرد.
وی اعلام کرد که برای بررسی دقیق مشکلات تولیدکنندگان، جلسهای با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان واحدهای تولیدی برگزار خواهد شد و رویکرد دولت در این دوره، حمایت جدی و عملی از تولید است.
استاندار مازندران در ادامه این بازدید، با تأکید بر لزوم بازنگری در الگوی تولید خودرو، اعلام کرد: حمایت مدیریت استان معطوف به توسعه قطعهسازی، کاهش مصرف انرژی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی خواهد بود.
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، ظرفیتهای فنی و نوآورانه تولیدکنندگان و قطعهسازان استان را قابلتوجه دانست و آن را پشتوانهای برای تقویت زنجیره تولید در صنعت خودرو عنوان کرد.
وی با اشاره بهضرورت توجه به حوزه انرژی و سوخت، اظهار داشت: امروز صنعت خودرو ناگزیر است خود را با الزامات مصرف بهینه انرژی و ملاحظات زیستمحیطی تطبیق دهد و این موضوع نیازمند تلاش مضاعف تولیدکنندگان و حمایت هدفمند از آنان است.
استاندار مازندران تصریح کرد: سیاست حمایتی استان معطوف به تولید خودروهایی است که ازنظر اقتصادی برای مصرفکننده مقرونبهصرفه باشد، کمترین آلایندگی را ایجاد کند، مصرف سوخت پایینی داشته باشد و از خدمات پس از فروش مناسب برخوردار باشد.
یونسی رستمی با اشاره به عملکرد قطعهسازان مازندرانی افزود: آنچه در این نمایشگاه مشاهده شد، بیانگر توان بالای قطعهسازان استان در زمینه کیفیت، نوآوری و پاسخگویی به نیاز بازار است و این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در ارتقای صنعت خودرو کشور ایفا کند.
وی با تأکید بر نقش حمایتی مدیریت استان گفت: هر اقدامی که منجر به بهبود کیفیت تولید، افزایش بهرهوری و تقویت جایگاه قطعهسازان در بازار شود، با حمایت مجموعه مدیریتی استان همراه خواهد بود و این رویکرد بهصورت جدی دنبال میشود.
استاندار مازندران همچنین با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد تخصصی، اظهار داشت: این نمایشگاه باهدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی، تسهیل ارتباطات حرفهای میان فعالان زنجیره تأمین صنعت خودرو و توسعه تعاملات صنعتی و تجاری در حوزه خودرو و صنایع وابسته برپاشده است. فراهمسازی زمینه تبادل دانش فنی، ارائه دستاوردهای نوین و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری مشترک از دیگر اهداف این نمایشگاه عنوانشده است.
وی افزود: در این دوره از نمایشگاه، شرکتهای بزرگ قطعهسازی کشور ازجمله ساپکو و مجموعههای وابسته به گروه صنعتی ایرانخودرو، در کنار واحدهای تولیدی و قطعهسازی استان مازندران حضور دارند. همچنین مشارکت شرکتهای بزرگ، سطح کیفی و تخصصی این رویداد را ارتقا داده و آن را به یکی از نمایشگاههای شاخص حوزه قطعات و لوازمیدکی خودرو در شمال کشور تبدیل کرده است.