برگزاری فرایند انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در شهرستان زنجان / برگزاری انتخابات با مشارکت معتمدین

به گزارش ایلنا، علی کاظمی در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره‌ انتخابات شوراهای شهر و روستا شهرستان زنجان، افزود: در بخش اصلی این جلسه، از میان 30 نفر معتمد حاضر در جلسه که همگی از اقشار و تخصص‌های مختلف شهرستان زنجان بودند، فرایند رأی‌گیری برگزار شد و پس از انجام رأی‌گیری 8 نفر به عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

وی از روحیه‌ مسئولیت‌پذیری اعضای منتخب در هیئت اجرایی انتخابات قدردانی کرده و در این خصوص ادامه داد: انتخاب افراد معتمد بر این اساس انجام گرفته تا در کنار اعضای اداری، مسئولیت سنگین اجرای انتخابات را در شهرستان زنجان عهده‌دار شوند. همراهی و حضور معتمدین، مصداق بارز صیانت از سرمایه‌ بزرگ اعتماد عمومی، پاسداری از مردم‌سالاری دینی و تقویت مشارکت‌های اجتماعی است.

فرماندار شهرستان زنجان و رئیس هیئت اجرایی انتخابات این شهرستان بر ضرورت نقش راهبردی هیئت اجرایی برگزاری انتخابات پیش رو در فرایند مردم‌سالاری تأکید کرده و در این رابطه اظهار داشت: هیئت اجرایی که برخاسته از بطن معتمدین مردم است، نقش کلیدی در ایجاد فضای اعتماد و شفافیت ایفا می‌کند و تمام تلاش مجموعه‌ فرمانداری بر این است که امانت‌دار واقعی آرای شهروندان باشیم.

کاظمی به برگزاری این انتخابات در اردیبهشت ماه 1405 اشاره داشته و تصریح کرد: اولویت اصلی در تمامی مراحل هفتمین دوره‌ انتخابات شوراهای شهر و روستا حفظ سلامت فرایندها، رعایت کامل اصل بی‌طرفی، قانون‌مداری و صیانت از آراء مردم است. برنامه‌ریزی دقیق از هم‌اکنون آغاز شده تا تمامی مراحل از ثبت‌نام داوطلبان تا روز اخذ رأی، طبق جدول زمان‌بندی و با دقت نظر بالا پیش برود.

انتهای پیام/