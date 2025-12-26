خبرگزاری کار ایران
فرماندار زنجان خبر داد:

برگزاری فرایند انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در شهرستان زنجان / برگزاری انتخابات با مشارکت معتمدین

برگزاری فرایند انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در شهرستان زنجان / برگزاری انتخابات با مشارکت معتمدین
فرماندار شهرستان زنجان و رئیس هیئت اجرایی انتخابات این شهرستان به الزامات قانونی هفتمین دوره‌ انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره کرده و گفت: جلسه فرایند انتخاب اعضای هیئت اجرایی این دوره از انتخابات شوراها، در راستای اجرای ماده 47 قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه برگزار شده است تا با مشارکت معتمدین، بستر لازم برای برگزاری یک انتخابات باشکوه فراهم شود.

به گزارش ایلنا، علی کاظمی در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره‌ انتخابات شوراهای شهر و روستا شهرستان زنجان، افزود: در بخش اصلی این جلسه، از میان 30 نفر معتمد حاضر در جلسه که همگی از اقشار و تخصص‌های مختلف شهرستان زنجان بودند، فرایند رأی‌گیری برگزار شد و پس از انجام رأی‌گیری 8 نفر به عنوان اعضای اصلی و 5 نفر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

وی از روحیه‌ مسئولیت‌پذیری اعضای منتخب در هیئت اجرایی انتخابات قدردانی کرده و در این خصوص ادامه داد: انتخاب افراد معتمد بر این اساس انجام گرفته تا در کنار اعضای اداری، مسئولیت سنگین اجرای انتخابات را در شهرستان زنجان عهده‌دار شوند. همراهی و حضور معتمدین، مصداق بارز صیانت از سرمایه‌ بزرگ اعتماد عمومی، پاسداری از مردم‌سالاری دینی و تقویت مشارکت‌های اجتماعی است.

فرماندار شهرستان زنجان و رئیس هیئت اجرایی انتخابات این شهرستان بر ضرورت نقش راهبردی هیئت اجرایی برگزاری انتخابات پیش رو در فرایند مردم‌سالاری تأکید کرده و در این رابطه اظهار داشت: هیئت اجرایی که برخاسته از بطن معتمدین مردم است، نقش کلیدی در ایجاد فضای اعتماد و شفافیت ایفا می‌کند و تمام تلاش مجموعه‌ فرمانداری بر این است که امانت‌دار واقعی آرای شهروندان باشیم.

کاظمی به برگزاری این انتخابات در اردیبهشت ماه 1405 اشاره داشته و تصریح کرد: اولویت اصلی در تمامی مراحل هفتمین دوره‌ انتخابات شوراهای شهر و روستا حفظ سلامت فرایندها، رعایت کامل اصل بی‌طرفی، قانون‌مداری و صیانت از آراء مردم است. برنامه‌ریزی دقیق از هم‌اکنون آغاز شده تا تمامی مراحل از ثبت‌نام داوطلبان تا روز اخذ رأی، طبق جدول زمان‌بندی و با دقت نظر بالا پیش برود.

انتهای پیام/
