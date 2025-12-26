به گزارش ایلنا از ایلام، جعفر رفیعی روز جمعه در حاشیه بازدید مدیرکل توسعه زیرساخت‌های غرب و مرکز کشور از راه ایلام- مهران از محل احداث تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوب غربی ایلام در محدوده روستای مهدی‌آباد اظهار کرد: به منظور هدایت ترافیک مسیر کرمانشاه - ایوان - ایلام به سمت مهران، کوتاه کردن راه و حذف ترافیک داخل شهر، کنارگذر جنوب غربی شهر ایلام در دست اجر است.

جعفر رفیعی بیان کرد: برای تکمیل این کنارگذر دو تقاطع غیرهمسطح پیش‌بینی شده که اکنون تقاطع غیرهمسطح مهدی‌آباد به صورت رو گذر به مرحله اجرا رسیده و اکنون ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام یادآور شد: طول پل روگذر تقاطع مهدی‌آباد ۵۰ متر با عرض ۲۸ متر که شامل رمپ‌های ورودی و خروجی با طول بیش از ۱.۵ کیلومتر است و هدف از احداث آن افزون بر هدایت ترافیک، ایمن‌سازی مسیر و رفع نقاط پر حادثه است.

رفیعی مشکل تامین اعتبار و معارضان محلی را از جمله موانع شتاب‌بخشی اجرای پروژه کنارگذر جنوب غربی و تقاطع‌های آن عنوان کرد و از پیگیری رفع آن‌ها خبر داد.

استان ۲۰ هزار کیلومتر مربعی ایلام در غرب کشور و همسایگی عراق دارای ۱۴۵ کیلومتر بزرگراه، ۶۷۰ کیلومتر راه اصلی، ۸۹۱ کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار و ۶۴۸ کیلومتر راه روستایی است.