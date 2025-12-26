خبرگزاری کار ایران
مدیر کل راه و شهرسازی ایلام:

کنارگذر جنوب غربی شهر ایلام در دست اجر است

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام از در دست اجرا بودن کنار گذر جنوب غربی شهر ایلام به منظور روان سازی ترافیک خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، جعفر رفیعی روز جمعه در حاشیه بازدید مدیرکل توسعه زیرساخت‌های غرب و مرکز کشور از راه ایلام- مهران از محل احداث تقاطع غیرهمسطح کنارگذر جنوب غربی ایلام در محدوده روستای مهدی‌آباد اظهار کرد: به منظور هدایت ترافیک مسیر کرمانشاه - ایوان - ایلام به سمت مهران، کوتاه کردن راه و حذف ترافیک داخل شهر، کنارگذر جنوب غربی شهر ایلام در دست اجر است.

جعفر رفیعی بیان کرد: برای تکمیل این کنارگذر دو تقاطع غیرهمسطح پیش‌بینی شده که اکنون تقاطع غیرهمسطح مهدی‌آباد به صورت رو گذر به مرحله اجرا رسیده و اکنون ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام یادآور شد: طول پل روگذر تقاطع مهدی‌آباد ۵۰ متر با عرض ۲۸ متر که شامل رمپ‌های ورودی و خروجی با طول بیش از ۱.۵ کیلومتر است و هدف از احداث آن افزون بر هدایت ترافیک، ایمن‌سازی مسیر و رفع نقاط پر حادثه است.

رفیعی مشکل تامین اعتبار و معارضان محلی را از جمله موانع شتاب‌بخشی اجرای پروژه کنارگذر جنوب غربی و تقاطع‌های آن عنوان کرد و از پیگیری رفع آن‌ها خبر داد.

استان ۲۰ هزار کیلومتر مربعی ایلام در غرب کشور و همسایگی عراق دارای ۱۴۵ کیلومتر بزرگراه، ۶۷۰ کیلومتر راه اصلی، ۸۹۱ کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار و ۶۴۸ کیلومتر راه روستایی است.

