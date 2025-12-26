به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، افزود: بر اساس آخرین نقشه های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای، این سامانه از اواخر امروز وارد جو استان می شود و موجب بارش باران در مناطق گرمسیر و باران و برف در مناطق سردسیر استان می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه می یابد، اظهار کرد: با توجه به اینکه فعالیت این سامانه همراه با وزش باد گاهی به صورت شدید خواهد بود، احتمال بروز کولاک برف در گردنه ها و مناطق برفگیر استان وجود دارد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه ها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند.

امیدفر، از دستگاه های خدماتی و امدادرسان استان نیز خواست، برای مواجهه با این شرایط جوی آمادگی لازم را داشته باشند.

