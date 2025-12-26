خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث فرهنگی فارس اعلام کرد:

توسعه گردشگری بیشاپور باید با حفظ حریم و توجه به جوامع محلی انجام شود

توسعه گردشگری بیشاپور باید با حفظ حریم و توجه به جوامع محلی انجام شود
کد خبر : 1733174
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس بر لزوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری بیشاپور، حفاظت دقیق از حریم اثر و بهره‌مندی جوامع محلی از ظرفیت‌های این محوطه تاریخی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی  در نشست با فرماندار و مدیران شهری کازرون  با اشاره به جایگاه کم‌نظیر بیشاپور در محور ساسانی، این محوطه را یکی از بی‌بدیل‌ترین فضاهای تاریخی کشور دانست و گفت: بیشاپور امروز تنها متعلق به کازرون نیست، بلکه میراثی ملی و جهانی است و نگاه‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به آن وجود دارد.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به مردم ساکن منطقه افزود: رویکرد مدیریت میراث فرهنگی صرفاً ایجاد محدودیت نیست، بلکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که روستاهای پیرامونی از ظرفیت‌های گردشگری بیشاپور در حوزه خدمات‌رسانی و تقویت اقتصاد محلی بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی را ضرورتی مهم دانست و تصریح کرد: بیشاپور روایتگر قصه‌ای دو هزار ساله است که می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی به همراه داشته باشد، هرچند تحقق این امر مستلزم حل مسائل مرتبط با تملک و رعایت کامل حریم اثر است.

مریدی همچنین با اشاره به ضوابط ارتفاعی در حریم بیشاپور تأکید کرد: هرگونه مداخله نادرست می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این میراث جهانی وارد کند و حفاظت اصولی از حریم باید در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گردشگری می‌تواند راه برون‌رفت منطقه از مشکلات اقتصادی و آسیب‌های بخش کشاورزی باشد، گفت: بیشاپور ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور را دارد و با جذب سرمایه‌گذار می‌توان زیرساخت‌هایی همچون هتل، پارکینگ و مجموعه‌های خدماتی متناسب با شأن گردشگران ایجاد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس در پایان بر ضرورت روایتگری و معرفی خلاقانه این محوطه تاریخی تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت هنرمندان، فعالان فضای مجازی و آموزش تورلیدرها برای داستان‌سرایی تاریخی و معرفی بیشاپور به نسل جوان و گردشگران داخلی و خارجی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا