توسعه گردشگری بیشاپور باید با حفظ حریم و توجه به جوامع محلی انجام شود

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در نشست با فرماندار و مدیران شهری کازرون با اشاره به جایگاه کم‌نظیر بیشاپور در محور ساسانی، این محوطه را یکی از بی‌بدیل‌ترین فضاهای تاریخی کشور دانست و گفت: بیشاپور امروز تنها متعلق به کازرون نیست، بلکه میراثی ملی و جهانی است و نگاه‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به آن وجود دارد.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به مردم ساکن منطقه افزود: رویکرد مدیریت میراث فرهنگی صرفاً ایجاد محدودیت نیست، بلکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که روستاهای پیرامونی از ظرفیت‌های گردشگری بیشاپور در حوزه خدمات‌رسانی و تقویت اقتصاد محلی بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی را ضرورتی مهم دانست و تصریح کرد: بیشاپور روایتگر قصه‌ای دو هزار ساله است که می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی به همراه داشته باشد، هرچند تحقق این امر مستلزم حل مسائل مرتبط با تملک و رعایت کامل حریم اثر است.

مریدی همچنین با اشاره به ضوابط ارتفاعی در حریم بیشاپور تأکید کرد: هرگونه مداخله نادرست می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این میراث جهانی وارد کند و حفاظت اصولی از حریم باید در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گردشگری می‌تواند راه برون‌رفت منطقه از مشکلات اقتصادی و آسیب‌های بخش کشاورزی باشد، گفت: بیشاپور ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور را دارد و با جذب سرمایه‌گذار می‌توان زیرساخت‌هایی همچون هتل، پارکینگ و مجموعه‌های خدماتی متناسب با شأن گردشگران ایجاد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی استان فارس در پایان بر ضرورت روایتگری و معرفی خلاقانه این محوطه تاریخی تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت هنرمندان، فعالان فضای مجازی و آموزش تورلیدرها برای داستان‌سرایی تاریخی و معرفی بیشاپور به نسل جوان و گردشگران داخلی و خارجی شد.

