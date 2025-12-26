به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور سجاد مطهرنیا فرماندار ویژه شهرستان جهرم، اصغر میرفردی و علیار احمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز، روح‌اله جلیلی مدیر انجمن جامعه‌شناسی ایران شعبه فارس، مریم سروش عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی فارس و با حضور افتخاری کرامت‌اله راسخ استاد جامعه‌شناسی فارس همراه بود، دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در جهرم رسماً آغاز به کار کرد.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم در سخنانی با تأکید بر اهمیت این رویداد گفت:گشایش این دفتر، گامی مؤثر در پیوند اندیشه و عمل اجتماعی و ایجاد میدانی برای گفت‌وگو و هم‌افزایی علمی و مدنی در سازماندهی فعالیت‌های شهری و تسهیل ارتباط میان پژوهشگران و مسئولین خواهد بود.

همچنین سرورزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، عاطفه رحمانیان را به عنوان مدیر انجمن جامعه‌شناسی ایران شاخه جهرم و جلیل عزیزی، سعید پژوهان فرد، احسان شعبانپور حقیقی و علی مصلی‌نژاد را به عنوان اعضاء هیأت رئیسه انجمن معرفی کرد.

