خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز به کار دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در جهرم

آغاز به کار دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در جهرم
کد خبر : 1733172
لینک کوتاه کپی شد.

آیین افتتاح دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران، شاخه جهرم با حضور جمعی از مسئولان و استادان دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور سجاد مطهرنیا فرماندار ویژه شهرستان جهرم، اصغر میرفردی و علیار احمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز، روح‌اله جلیلی مدیر انجمن جامعه‌شناسی ایران شعبه فارس،  مریم سروش عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی فارس و با حضور افتخاری کرامت‌اله راسخ استاد جامعه‌شناسی فارس همراه بود، دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در جهرم رسماً آغاز به کار کرد.  

فرماندار ویژه شهرستان جهرم در سخنانی با تأکید بر اهمیت این رویداد گفت:گشایش این دفتر، گامی مؤثر در پیوند اندیشه و عمل اجتماعی و ایجاد میدانی برای گفت‌وگو و هم‌افزایی علمی و مدنی در سازماندهی فعالیت‌های شهری و تسهیل ارتباط میان پژوهشگران و مسئولین خواهد بود.

همچنین سرورزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، عاطفه رحمانیان را به عنوان مدیر انجمن جامعه‌شناسی ایران شاخه جهرم   و جلیل عزیزی، سعید پژوهان فرد، احسان شعبانپور حقیقی و علی مصلی‌نژاد را به عنوان اعضاء هیأت رئیسه انجمن معرفی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا