معاون ادارهکل راهوشهرسازی استان خبر داد:
واریزی بیشتر متقاضیان شرط امتیازدهی در پروژههای مسکن استان مرکزی
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه شرط امتیازدهی در پروژههای مسکن این استان با متقاضیانی است که واریزی بیشتر دارند، گفت: سامانه ثبتنام پروژههای مسکن به گونهای طراحی شده که هر یک میلیون تومان واریزی روزانه برای متقاضیان یک امتیاز محسوب میشود و مجموع این امتیازات جایگاه و اولویت آنان را در تخصیص واحدها مشخص میکند.
به گزارش ایلنا، حسن کریمی افزود: متقاضیان پروژههای مسکن هر مبلغی که به حساب پروژه واریز میکنند در واقع به حساب اختصاصی خودشان واریز شده و این مبالغ علاوه بر ایجاد سود بانکی، موجب افزایش امتیاز آنان در سامانه میشود. بهتر است متقاضیان هر زمان که توان مالی دارند مبالغ را به صورت مرحلهای واریز کنند تا امتیاز آنها افزایش یابد و در اولویت انتخاب واحد قرار گیرند.
وی به روند واریزیهای متقاضیان در پروژههای مسکن استان مرکزی اشاره کرده ادامه داد: تاکنون برای پروژه 8100 واحدی اراک، 6 دوره واریزی اعلام شده و مجموع مبالغ واریزی در این دورهها به 440 میلیون تومان رسیده است. در دورههای گذشته نیز برای 3 پیمانکار دیگر در فرایند 6 مرحله حدود 410 میلیون تومان واریز شده بود که اکنون با جابجایی و ثبت جدید، این رقم بروزرسانی شده است.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راهوشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: این شیوه امتیازدهی علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب میشود متقاضیان پروژههای مسکن با برنامهریزی بهتر واریزیهای خود را مدیریت کنند و جایگاه آنها در اولویتبندی تخصیص واحدها مشخص شود. سقف پرداختی برای هر متقاضی در حال حاضر تعیین شده و متناسب با پیشرفت پروژه، اطلاعرسانیهای بعدی انجام خواهد شد.
کریمی به اهدافی که شیوههای واریزی و امتیازدهیهای پروژههای مسکن پیگیری میکند اشاره داشته و تصریح کرد: هدف اصلی این طرح تسهیل در فرایند انتخاب واحد و ایجاد عدالت در میان متقاضیان است تا هر فرد بر اساس میزان مشارکت مالی و زمان واریزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. این اقدام همچنین به تأمین نقدینگی پروژه و تسریع در روند ساخت واحدهای مسکونی کمک میکند.