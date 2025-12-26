خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان خبر داد:

شرکت 3015 نفر داوطلب در آزمون نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

شرکت 3015 نفر داوطلب در آزمون نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
کد خبر : 1733158
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی به برگزاری آزمون نظام مهندسی ساختمان این استان اشاره کرده و گفت: تعداد 3015 نفر داوطلب در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی شرکت کردند.

به گزارش ایلنا، جواد لنجابی در حاشیه برگزاری این آزمون در جمع خبرنگاران، افزود: از این تعداد 739 نفر زن و 2276 نفر مرد هستند که همزمان با سراسر کشور در آزمون‌های روزهای پنج‌شنبه و جمعه 4 و 5 دی ماه سال جاری در 2 نوبت صبح و عصر حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: در این آزمون‌ها داوطلبان رشته‌های متعدد حوزه ساختمان از جمله عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این راستا داوطلبان پس از موفقیت می‌توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کنند.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی اظهار داشت: برگزاری این آزمون‌های حوزه نظام مهندسی ساختمان، با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و نظارت دقیق عوامل اجرایی انجام می‌شود تا در این راستا شرایطی امن و آرام برای داوطلبان فراهم شود.

لنجابی به زمان و چگونگی اعلام نتایج آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان اشاره داشته و تصریح کرد: نتایج آزمون‌ها حدود 2 ماه بعد از طریق وب‌سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بخش سامانه آزمون‌ها به نشانی www.inbr.ir اعلام خواهد شد.

