امام جمعه ساری:
بصیرت ملت ایران، سد راه توطئههای دشمنان است/ ضرورت مدیریت منابع آبی و تقویت اقتصاد کشور
امام جمعه ساری به بصیرت و هوشیاری ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان اشاره کرد و بر لزوم نظارت دولت بر بازار و مدیریت منابع آبی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لایینی در خطبههای نماز جمعه ساری، حماسه نهم دی را نشانی از هوشیاری و بیداری ملت ایران دانست و تاکید کرد: بصیرت، دانایی و حضور میدانی ملت ایران باعث میشود همه توطئههای خبیث دشمنان نقش بر آب شود و مردم توانستهاند وحدت کلمه و هوشیاری خود را در برهههای مختلف تاریخی حفظ کنند.
خطیب جمعه مرکز مازندران با اشاره به توطئه جدید دشمنان در قالب فشار اقتصادی، گفت: دولتمردان و مسئولان نظام در هر سه قوه موظف به نظارت بر بازار و ارتقای معیشت مردم هستند و اقتصاد کشور نباید وابسته به دلار باشد.
نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: با کشورهای همسایه میتوان مبادلات تهاتری انجام داد و باید با مافیاهایی که در مسیر خدمت رسانی اختلال ایجاد میکنند مقابله شود.
آیتالله محمدی لایینی ادامه داد: دشمن تلاش دارد تا از قوی شدن ایران جلوگیری کند اما ناکامی دوباره دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه، با تلاش برای تحقق ایران قوی تکرار خواهد شد.
وی پرتاب سه ماهواره ساخته شده با فناوری بومی در هفتم دی ماه را نشانه اقتدار علمی و جایگاه والای ایران دانست و تأکید کرد: ایران امروز قوی است و قویتر خواهد شد.
آیت الله لایینی با اشاره به بارشهای اخیر و اهمیت مدیریت منابع آبی، اظهار کرد: مدیریت آب و خاک باید با کمک دانشبنیانها توسعه یابد و منابع آبی تنها با سدسازی مدیریت نشود بلکه مسائل زیستمحیطی نیز در نظر گرفته شود.
امام جمعه ساری در بخش دیگری از خطبههای امروز، تشکیل نهضت سوادآموزی را یکی از بهترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ دانست که به دستور امام خمینی اجرا شد و نقش مهمی در ارتقای سواد و آموزش در کشور ایفا کرده است.