خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه ساری:

بصیرت ملت ایران، سد راه توطئه‌های دشمنان است/ ضرورت مدیریت منابع آبی و تقویت اقتصاد کشور

بصیرت ملت ایران، سد راه توطئه‌های دشمنان است/ ضرورت مدیریت منابع آبی و تقویت اقتصاد کشور
کد خبر : 1733156
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه ساری به بصیرت و هوشیاری ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان اشاره کرد و بر لزوم نظارت دولت بر بازار و مدیریت منابع آبی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله محمدباقر محمدی لایینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، حماسه نهم دی را نشانی از هوشیاری و بیداری ملت ایران دانست و تاکید کرد: بصیرت، دانایی و حضور میدانی ملت ایران باعث می‌شود همه توطئه‌های خبیث دشمنان نقش بر آب شود و مردم توانسته‌اند وحدت کلمه و هوشیاری خود را در برهه‌های مختلف تاریخی حفظ کنند.

خطیب جمعه مرکز مازندران با اشاره به توطئه جدید دشمنان در قالب فشار اقتصادی، گفت: دولتمردان و مسئولان نظام در هر سه قوه موظف به نظارت بر بازار و ارتقای معیشت مردم هستند و اقتصاد کشور نباید وابسته به دلار باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: با کشورهای همسایه می‌توان مبادلات تهاتری انجام داد و باید با مافیاهایی که در مسیر خدمت رسانی اختلال ایجاد می‌کنند مقابله شود.

آیت‌الله محمدی لایینی ادامه داد: دشمن تلاش دارد تا از قوی شدن ایران جلوگیری کند اما ناکامی دوباره دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه، با تلاش برای تحقق ایران قوی تکرار خواهد شد.

وی پرتاب سه ماهواره ساخته شده با فناوری بومی در هفتم دی ماه را نشانه اقتدار علمی و جایگاه والای ایران دانست و تأکید کرد: ایران امروز قوی است و قوی‌تر خواهد شد.

آیت الله لایینی با اشاره به بارش‌های اخیر و اهمیت مدیریت منابع آبی، اظهار کرد: مدیریت آب و خاک باید با کمک دانش‌بنیان‌ها توسعه یابد و منابع آبی تنها با سدسازی مدیریت نشود بلکه مسائل زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته شود.

امام جمعه ساری در بخش دیگری از خطبه‌های امروز، تشکیل نهضت سوادآموزی را یکی از بهترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ دانست که به دستور امام خمینی اجرا شد و نقش مهمی در ارتقای سواد و آموزش در کشور ایفا کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا