۷۷ یادواره شهدا با محوریت اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز برپا شد

به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای اصناف گفت: راه و منش شهدا یک سبک زندگی است که با تداعی ایثار و رشادت‌های شهدا در جامعه این سبک زندگی به‌عنوان یک الگوی همیشگی در جامعه تداوم می‌یابد.

وی افزود: بر همین اساس دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در تحقق این امر نقش موثری دارد و اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز برای مشارکت در آن اهتمام ویژه در پیش گرفته‌اند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، نوید برپایی ۷۷ یادواره شهدای اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور را داد و تصریح کرد: این یادواره‌ها همزمان با اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور و با عنوان «آبروی بازار؛ افتخار اصناف» و با بهره‌گیری از محل اتحادیه، واحد صنفی شهید و مساجد محله برگزار می‌شوند.

جوانمردی از روسای اتحادیه‌های صنفی خود درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی زمان و مکان برگزاری این یادواره‌ها که از هم‌اکنون تا یکم بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شوند با هدف امکان حضور مردم در این مراسم معنوی اهتمام ویژه داشته باشند.

برادر پاسدار مهدی دوکوهکی، مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس نیز از برگزاری ۵۵۰ یادواره شهدا توسط ۵۵۰ اتحادیه صنفی در سطح استان در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور خبر داد.

به گفته دوکوهکی، اتحادیه‌های صنفی در سطح استان فارس نیز از برگزاری ۷هزار یادواره شهدا توسط ۷هزار اتحادیه صنفی سراسر کشور با عنوان «آبروی بازار؛ افتخار اصناف» استقبال ویژه به عمل آورده‌اند و بار دیگر همگام با سایر استان‌ها در جهت برگزاری دومین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور و به یاد شهدای صنفی خود که پیش‌از‌این هم معرفی و تجلیل شده‌اند، مراسم یادواره برگزار می‌کنند.

انتهای پیام/