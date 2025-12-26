به گزارش ایلنا، در این مراسم، تفاهم‌نامه‌ای بین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و منطقه ویژه اقتصادی کیش امضا شد که هدف آن جذب نیروی کار و تبادل گردشگر بود. این اقدامات در راستای تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان سپیدان انجام شد و با حضور مسئولان استان و سرمایه‌گذاران، راهکارهای همکاری‌های آینده نیز بررسی شد.

مدیرکل گردشگری استانداری فارس با اشاره به آماده‌بودن «سند توسعه گردشگری استان» که پس از سال‌ها کار کارشناسی تدوین شده، تأکید کرد: اکنون زمان اجرای این سند است و نباید مسیرهای کارشناسی‌شده را دوباره بررسی کنیم.

مهدی خشتی گردشگری را نه یک فعالیت خدماتی صرف، بلکه صنعتی مولد، اشتغال‌آفرین، ارزآور و پیشران توسعه متوازن منطقه‌ای خواند و گفت: این صنعت می‌تواند بدون آلایندگی، با تکیه بر مزیت‌های بومی، فرهنگ محلی و طبیعت، زنجیره‌ای از مشاغل را فعال و سرمایه را به دورافتاده‌ترین نقاط کشور هدایت کند.

مدیرکل گردشگری فارس با بیان اینکه صنعت گردشگری یکی از کم‌ریسک‌ترین و پربازده‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری است، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، به ازای هر یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم در گردشگری، بین ۳۰ تا ۴۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود، دوره بازگشت سرمایه در بسیاری از پروژه‌های گردشگری نیز بین سه تا پنج سال است.

خشتی، استان فارس را قلب تپنده گردشگری ایران دانست و گفت: فارس با پیشینه تمدنی کم‌نظیر، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی گسترده، بازار آماده‌ای برای گردشگری است، اما تمرکز خدمات و اقامت هنوز محدود است و همین امر، فرصت‌های بزرگ اقتصادی بی‌شماری را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

وی شهرستان سپیدان را نمونه کامل یک مقصد چهارفصل و یک «بسته کامل سرمایه‌گذاری» معرفی کرد و افزود: طبیعت بکر، اقلیم چهارفصل، چشمه‌ها، آبشارها، جنگل‌ها، پیست اسکی، باغات، روستاهای هدف گردشگری و مهمان‌پذیری مردم، ظرفیتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هتل‌ها، دهکده‌های گردشگری و مجتمع‌های تفریحی-ورزشی ایجاد کرده است.

مدیرکل گردشگری فارس با تأکید بر نقش تسهیل‌گری دولت، تصریح کرد: دولت قرار نیست جای سرمایه‌گذار بنشیند، وظیفه ما کاهش ریسک، تسهیل مسیر و رفع موانع است، در این راستا فرآیند صدور مجوز در حال بازطراحی است.

وفاق ملی؛ پشتوانه فرهنگی توسعه

مدیرکل زیارتی استانداری فارس نیز در این همایش، با اشاره به تاریخ پرافتخار و روحیه ایثارگری مردم سپیدان در عملیات کربلای چهار، گفت: این منطقه، خاستگاه انسان‌های بزرگی است که گنجینه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌روند.

سید مجتبی علوی با اشاره به تنوع قومی در سپیدان افزود: این شهرستان رنگین‌کمانی از اقوام است؛ اقوام ترک‌زبان، فارس‌زبان و لر هرکدام سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه پایدار منطقه هستند.

علوی با دعوت از سرمایه‌گذاران و اهالی سپیدان برای بازگشت به زادگاه، اظهار داشت: بازگشت سرمایه و تخصص شما به این دیار، می‌تواند فصل نوینی از پیشرفت و امید را برای مردم این سامان رقم بزند.

وی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری مذهبی سپیدان اشاره کرد و این شهرستان را دارالعباده و دارای اماکن مقدس متعدد دانست.

سپیدان به ویترین گردشگری کشور تبدیل شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در شهرستان سپیدان که با محوریت گردشگری برگزار شد، از برنامه‌های امیدبخش و پروژه‌های پیش‌رو در این شهرستان خبر داد و آن را ویترین گردشگری استان خواند که با تلاش بیشتر می‌تواند به ویترین گردشگری کشور تبدیل شود.

سعید بیاری با تقدیر از همکاری نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضا و تمامی مسئولانی که در برگزاری این رویداد همکاری کرده‌اند، اظهار داشت: سپیدان از تمام مزایایی که یک منطقه مقصد گردشگری می‌تواند برخوردار باشد، بهره مند است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در بخشی از سخنان خود به پروژه‌های در دست اقدام و برنامه‌های آتی اشاره کرد که می‌تواند چهره اقتصادی و گردشگری سپیدان را دگرگون کند.

وی در ادامه اعلام کرد که پیش بینی می‌شود تا ایام دهه فجر امسال، استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی و اقامتی کارگران اردکان به همراه ۴۰ کلبه و واحد اقامتی گردشگری در سطح استانداردهای بین‌المللی افتتاح خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس هدف از این اقدام را توسعه اقتصادی منطقه با محوریت گردشگری اعلام کرد.

بیاری از انعقاد یک تفاهم‌نامه همکاری با منطقه ویژه اقتصادی کیش خبر داد که بر اساس آن، نیازهای نیروی کار این منطقه ویژه از شهرستان سپیدان و شهرستان‌های غرب استان فارس تأمین خواهد شد.

وی همچنین از انجام توافقات اولیه برای انعقاد تفاهم‌نامه تبادل گردشگر بین شهرستان سپیدان و جزایر کیش و قشم خبر داد و اظهار امیدواری کرد این طرح به زودی عملیاتی و اجرایی شود.

بیاری در ادامه، سپیدان را شهرستانی قهرمان‌پرور، خلاق و مایه افتخار استان دانست و گفت: این منطقه نمونه‌ای درخشان از کارآفرینی ملی است.

وی از شخصیت‌های کارآفرین و اقتصادی این منطقه مانند برادران امامی، اوجی، ظریف کارفر و غلامی به عنوان پیشکسوتان افتخارآفرین این دیار یاد کرد.

به گفته مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس بعد از انتشار فراخوان عمومی همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با هدف ارائه طرح‌های کارآفرینی در مجموع ۱۰۷ طرح سرمایه‌گذاری از سوی کارآفرینان استان و کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

بیاری ادامه داد: از این تعداد، ۷۰ طرح در حوزه صنعت و معدن، ۲۵ طرح در حوزه گردشگری و ۱۲ طرح در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی است.

به گفته بیاری، در صورت حمایت و پشتیبانی از این طرح‌ها، عملیاتی شدن آنها می‌تواند منشأ کارآفرینی ، اشتغال و توسعه اقتصادی برای منطقه و استان باشد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» را در راستای تحقق شعار سال اعلام کرد.

این همایش زمینه ساز تبدیل سپیدان به منطقه ویژه گردشگری جنوب باشد

نماینده مردم شهرستان‌های سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در سپیدان فارس با تأکید بر تبدیل این شهرستان به اولین «منطقه ویژه گردشگری» جنوب کشور و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تحقق این هدف باشد.

اردوان اکبرپور با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه، خواستار تبدیل شعارهای توسعه گردشگری به عمل شد.

وی با بیان اینکه «منطقه ویژه گردشگری از نوشتن تا عمل فاصله زیادی دارد»، تصریح کرد: رخدادی که امروز در حوزه گردشگری سپیدان شاهدیم، گام‌هایی عملی در این مسیر است، این همایش نیز فرآیندی است برای آنکه منطقه ویژه گردشگری را در عمل ببینیم.

نماینده سپیدان در مجلس، با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار اقدامات زیرساختی دولت، اظهار داشت: ایجاد جاذبه‌های گردشگری، رفع نیازمندی‌های این حوزه و راه‌اندازی تورهای تخصصی، نیازمند حضور سرمایه‌گذاران مختلف است، سپیدان باید به عنوان یک پایلوت و هدف ملی گردشگری در نظر گرفته شود.

اکبرپور با برشمردن قابلیت‌های ممتاز شهرستان سپیدان، آن را تنها منطقه ویژه گردشگری ایران و دارای حدود ۱۵ تا ۲۰ ناحیه گردشگری منحصر به فرد مانند آبشار مارگون (بزرگترین آبشار چشمه‌ای جهان)، منطقه تیزاب، چله‌گاه و شش‌پیر خواند.

وی افزود: این شهرستان علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، در حوزه تاریخی و مذهبی نیز با دارا بودن آثاری چون برج‌های تاریخی و حمام مسجدالنبی از ظرفیت بالایی برخوردار است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توسعه گردشگری را راهکاری برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: با رونق گردشگری، رونق اقتصادی برای مردم و سرمایه‌گذاران نیز فراهم می‌شود.

وی هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای جذب حداقل ۱۵ میلیون گردشگر خارجی و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای ساخت هتل و تاسیسات گردشگری را فرصتی مغتنم برشمرد.

نماینده مردم سپیدان و بیضا با اشاره به کمبودهای زیرساختی، تاکید کرد: زیرساخت‌های گردشگری سپیدان از جمله راه‌های دسترسی، اماکن اقامتی و مجتمع‌های تفریحی هنوز مناسب نیست و نیاز به کار و حضور سرمایه‌گذار دارد.

وی خطاب به مسئولان استانی گفت: انتظار داریم سپیدان را با ادبیات مناسب‌تری در اذهان، افکار و تصمیمات خود لحاظ کنید.

علی علیزاده، فرماندار سپیدان نیز در این همایش، یکی از چالش‌های اصلی این شهرستان را عدم ثبت سند گردشگری به‌رغم پیگیری‌های متعدد اعلام کرده و خواستار تصویب و ابلاغ ضوابط خاص شهرستان‌های ویژه گردشگری برای رفع موانع اداری شده است.

شایان ذکر است که همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید با محوریت گردشگری، با حضور سرمایه‌گذاران ملی و استانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای همکار در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان برگزار شد.

در این رویداد، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی بین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و منطقه آزاد کیش به امضا رسید تا گامی بلند در مسیر ایجاد "کوریدور توسعه و مهارت" بین شهرستان های غرب استان فارس و آب‌های نیلگون خلیج فارس برداشته شود.

بر پایه این تفاهم‌نامه، هم‌پیمانی عملیاتی برای تأمین نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر مورد نیاز جزیره کیش از ظرفیت غنی و بکر شهرستان سپیدان و دیگر شهرستان‌های منطقه غرب استان فارس شکل می‌گیرد. این همکاری، افقی روشن را هم برای جویندگان کار مناطق محروم و هم برای توسعه‌گران جزیره کیش ترسیم می‌کند.

