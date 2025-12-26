به گزارش ایلنا، در نشست مجمع عالی خیرین استان فارس، بر لزوم ایجاد هماهنگی بین خیریه‌های فعال در حوزه ازدواج، تشکیل بانک اطلاعاتی واحد و ارائه خدمات آموزشی به زوجین تاکید شد؛ همچنین گزارش عملکرد مرکز نیکوکاری قلب‌های سبز در حمایت از بیماران پروانه‌ای ارائه و پیگیری برای توسعه این حمایت‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

نشست مجمع عالی خیرین استان فارس با حضور محمدهادی ایمانیه رئیس هیات مدیره مجمع و محمود قربانی مدیرعامل مجمع به‌منظور هم‌افزایی فعالیت‌های خیریه‌های فعال در حوزه ازدواج، تامین جهیزیه و بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه شیراز برگزار شد.

در این جلسه، ارائه گزارش مرکز نیکوکاری قلب‌های سبز در حمایت از بیماران پروانه‌ای نیز در دستور کار قرار داشت.

محمدهادی ایمانیه در این نشست تاکید کرد: لازم است جلسه‌ای با حضور ریاست هیئت امنای بنیاد ازدواج اسلامی طوبی حضرت آیت‌الله دستغیب تشکیل شود تا ضمن تقویت فعالیت‌های این بنیاد، هماهنگی لازم بین مراکز فعال و نیات واقفان ایجاد گردد.

رئیس هیات مدیره مجمع عالی خیرین استان فارس از مدیران مجامع و مراکز خواست تا با برگزاری جلسات منظم، نسبت به ایجاد سامانه هماهنگ مشترک و تشکیل بانک اطلاعاتی واحد در حوزه ازدواج، همسریابی، تامین جهیزیه و خدمات مرتبط اقدام کنند.

وی همچنین از تمامی مراکز زیربط خواست علاوه بر حمایت‌های مادی مانند تأمین جهیزیه، با به‌کارگیری نیرو‌های مجرب، در زمینه آموزش و توانمندسازی علمی زوجین، تبیین سبک زندگی اسلامی، ترویج فرهنگ ازدواج اسلامی و ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج به‌صورت فعال و هدفمند اقدام کنند.

در بخش دیگری از این نشست، گزارش فعالیت‌های مرکز نیکوکاری قلب‌های سبز در استان‌های فارس، بوشهر و سیستان و بلوچستان در زمینه حمایت از بیماران پروانه‌ای ارائه شد.

ایمانیه از بانیان خیر این اقدام انسان‌دوستانه تقدیر کرد و مقرر شد این مرکز ظرفیت‌های خود را کتبا به مجمع عالی خیرین استان فارس ارائه دهد تا مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.