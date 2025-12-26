به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: شب گذشته یکی از ساکنان مجتمع رفاهی وابسته به اداره آموزش و پرورش عشایری با مرکز امداد شرکت گاز استان فارس تماس گرفت و گزارشی درباره شرایط ناایمن، سرد بودن دودکش‌ها و احتمال انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای بسته ارائه داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امدادی شرکت گاز بلافاصله در محل حاضر شده و پس از بررسی‌های فنی، ناایمن بودن وسایل گازسوز و وجود خطر جدی برای سلامت و جان ساکنان را تأیید کردند.

روابط عمومی شرکت گاز فارس تأکید کرده است: در راستای انجام وظایف قانونی و ذاتی این شرکت در پیشگیری از حوادث و صیانت از جان شهروندان و مطابق ضوابط ایمنی، تجهیزات رگولاتور نصب‌شده روی علمک گاز که به‌صورت مشترک مجتمع رفاهی و خوابگاه شبانه‌روزی دانش‌آموزان دبیرستان عشایری را تغذیه می‌کرد، به‌طور موقت جمع‌آوری شد.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: به‌منظور تفکیک مصرف و رفع خطر، گاز خوابگاه دانش‌آموزی شهید بهشتی به‌صورت اضطراری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجدداً وصل شد و تنها بخش مجتمع رفاهی که منشأ خطر انتشار گاز مونوکسیدکربن تشخیص داده شد، تا زمان انجام اصلاحات فنی لازم و تأیید مراجع ذی‌صلاح، قطع باقی ماند.

شرکت گاز استان فارس با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه قطع گاز بدون دلیل فنی و ایمنی انجام نمی‌شود، اعلام کرد: این شرکت همواره خود را متعهد به تأمین پایدار گاز در کنار رعایت حداکثری اصول ایمنی می‌داند و از همکاری بهره‌برداران برای رفع نواقص ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار قدردانی می‌کند.

