خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرکت گاز فارس توضیح داد؛

ماجرای قطع شبانه گاز خوابگاه دبیرستان عشایری شیراز/قطع گاز برای نجات جان دانش‌آموزان بوده است

ماجرای قطع شبانه گاز خوابگاه دبیرستان عشایری شیراز/قطع گاز برای نجات جان دانش‌آموزان بوده است
کد خبر : 1733093
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده صرفاً در راستای پیشگیری از بروز حوادث جانی احتمالی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان، بوده و هرگونه برداشت یا تعبیر دیگری از این اقدام تخصصی و ایمن‌ساز، نادرست و خلاف واقع است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: شب گذشته یکی از ساکنان مجتمع رفاهی وابسته به اداره آموزش و پرورش عشایری با مرکز امداد شرکت گاز استان فارس تماس گرفت و گزارشی درباره شرایط ناایمن، سرد بودن دودکش‌ها و احتمال انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای بسته ارائه داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امدادی شرکت گاز بلافاصله در محل حاضر شده و پس از بررسی‌های فنی، ناایمن بودن وسایل گازسوز و وجود خطر جدی برای سلامت و جان ساکنان را تأیید کردند.

روابط عمومی شرکت گاز فارس تأکید کرده است: در راستای انجام وظایف قانونی و ذاتی این شرکت در پیشگیری از حوادث و صیانت از جان شهروندان و مطابق ضوابط ایمنی، تجهیزات رگولاتور نصب‌شده روی علمک گاز که به‌صورت مشترک مجتمع رفاهی و خوابگاه شبانه‌روزی دانش‌آموزان دبیرستان عشایری را تغذیه می‌کرد، به‌طور موقت جمع‌آوری شد.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: به‌منظور تفکیک مصرف و رفع خطر، گاز خوابگاه دانش‌آموزی شهید بهشتی به‌صورت اضطراری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجدداً وصل شد و تنها بخش مجتمع رفاهی که منشأ خطر انتشار گاز مونوکسیدکربن تشخیص داده شد، تا زمان انجام اصلاحات فنی لازم و تأیید مراجع ذی‌صلاح، قطع باقی ماند.

شرکت گاز استان فارس با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه قطع گاز بدون دلیل فنی و ایمنی انجام نمی‌شود، اعلام کرد: این شرکت همواره خود را متعهد به تأمین پایدار گاز در کنار رعایت حداکثری اصول ایمنی می‌داند و از همکاری بهره‌برداران برای رفع نواقص ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار قدردانی می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا