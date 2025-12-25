بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم خارجی است

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در نشست تبیین سیاست‌های خارجی کشور، اظهار داشت: این وزارتخانه در شرایط کنونی ۲ ماموریت مهم دارد که نخستین و مهم‌ترین آن تلاش برای رفع تحریم‌هاست که در این راستا تلاش‌های بسیاری از جمله برجام و مذاکرات مختلف انجام شده و همچنان با حفظ اصول و عزت کشور ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: ماموریت دوم وزارت امور خارجه در شرایط کنونی کمک به بهبود اقتصاد کشور است.

وزیر امور خارجه کشور، مقاومت قهرمانانه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه را تجربه‌ای تاریخی خواند و تأکید کرد: دشمنانی که تصور می‌کردند ایران را در چند روز وادار به تسلیم می‌کنند، خود ناچار به تسلیم شدند و مقاومت ایران در جنگ ۱۲ روزه، توطئه دشمن برای تسلیم را خنثی کرد.

وی اضافه کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر یک تجربه بسیار گران‌قدر و داستان یک مقاومت قهرمانانه بود که در تاریخ ایران ماندگار شد.

عراقچی اظهار داشت: دشمنانی که تصور می‌کردند در عرض یکی ۲ روز می توانند ایران را وادار به تسلیم بدون قید و شرط کنند، در برابر مقاومت غیورانه ملت ایران، ناچار به تسلیم شدند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ملت ایران شهادت، پایمردی و عزت خود را بر تسلیم ترجیح داد، خاطرنشان کرد: با شهادت هر سردار، سردار دیگری پرچم مقاومت را برداشت و در روز دوازدهم، بدون هیچ پیش شرطی پیام دادند که خواستار توقف حملات بدون هیچ پیش شرطی هستند.

وی با بیان اینکه این تجربه، ریشه در تاریخ کهن و تمدن چند هزارساله ایران دارد، گفت: به رغم همه تحریم‌های ۴۰ ساله و حضور بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی در آن جنگ، ایران با سربلندی از این بحران عبور کرد.

عراقچی با اشاره به توطئه جدید دشمن، هشدار داد: توطئه جدیدی در راه است تا با ایجاد شرایط سخت اقتصادی، نارضایتی‌ها را افزایش داده و نظام را از داخل دچار مشکل کنند، اما این آرزو را نیز به گور خواهند برد.

وی بیان کرد: همان‌گونه که ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه با مقاومت نیروهای مسلح، به‌کارگیری موشک‌های ساخت داخل و تلاش همگانی، بحران را پشت سر گذاشت، اکنون نیز باید دست به دست هم دهیم تا بحران اقتصادی و تلاش دشمن برای تحمیل شرایط سنگین به جمهوری اسلامی را ناکام بگذاریم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه مسیر خاصی برای مقابله با این شرایط در پیش است، از تجربیات گذشته مانند برجام یاد کرد و افزود: با حفظ اصول و عزت کشور، در مسیری جداگانه حرکت خواهیم کرد.

